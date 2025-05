Aviso del CES: «La vivienda es un enorme agujero negro que hay que tapar de forma inmediata»

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:33 Comenta Compartir

España está siendo en estos últimos años el motor económico y laboral de Europa. No hay ningún otro país cuyo PIB y puestos de trabajo ... estén creciendo a un ritmo tan fuerte como aquí. Es más, casi una cuarta parte de todo el empleo generado en Europa se concentró en nuestro país. Y así se va a mantener este año y el siguiente, según todas las previsiones. Sin embargo, estos buenos datos macroeconómicos no se están reflejando en una mejora de la renta y de las condiciones de vida de sus ciudadanos, tal y como reflejan las estadísticas. ¿Por qué? La culpa la tiene el problema de vivienda que asola España. Mientras no se solucione, esa mejora económica y laboral no va a llegar hasta los hogares de los españoles.

Este es el aviso que lanzó este miércoles el Consejo Económico y Social (CES), que urgió al Gobierno y a los partidos políticos a lograr un pacto de Estado para aprobar una nueva ley del suelo que permita construir 150.000 viviendas cada año, que es lo que a su juicio se necesitaría para solucionar el problema de la falta de oferta. El presidente del CES, Antón Costas, mostró su enorme preocupación por lo que se ha convertido en un «problema estructural» de España que no permite a un tercio de la población mejorar sus condiciones de vida. «La vivienda está actuando como un enorme agujero negro que se traga la mejora de rentas de la economía y las políticas sociales y tenemos», advirtió durante la presentación de la memoria económica y laboral de este organismo público. Costas hizo hincapié en que «tapar» ese agujero «de forma inmediata» es «fundamental para poder trasladar los beneficios de la economía y del trabajo al conjunto de la población española». Incluso señaló que «buena parte» de la pobreza infantil también procede de ahí; cabe recordar que España está a la cabeza de Europa en pobreza infantil. En este sentido, el CES valoró de forma positiva las medidas que está adoptando el Gobierno para movilizar el stock de vivienda. Sin embargo, precisaron que se trata solo de «medidas paliativas» que alivian una parte del problema pero que en ningún caso lograrán «tapar ese agujero». algo que solo lo conseguirá una planificación urbanística y de suelo adecuada. «No habrá solución al problema de vivienda sin una ley del suelo que facilite de forma rápida ese activo. La magnitud de ese agujero y el hecho de que la formación de hogares está por encima de la tasa de construcción de nuevas viviendas nos lleva a insistir en esta medida», recalcó Costas. Para el CES es «perfectamente» asumible alcanzar esa «velocidad de crucero» de 150.000 viviendas al año (e incluso más durante los primeros años) si hay una colaboración público-privada, algo que también permitirá abaratar los precios tan elevados que hay en la actualidad. «Ahora el precio es muy elevado porque te enfrentas a una demanda muy fuerte de vivienda y una oferta muy escasa. Otro factor que está agravando este agujero es que la vivienda social apenas cubre al 3,3% de los hogares, muy por debajo de la media comunitaria (8%), por lo que España necesitaría aumentar este parque en unas 850.000 casas para equipararse a Europa.

Temas

Vivienda