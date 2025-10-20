Avalancha de nuevas mandarinas

El sector citrícola vive una gran efervescencia de anuncios y presentaciones en sociedad de nuevas variedades, especialmente de mandarinas, también alguna novedad en naranjas ... y pomelos, así como prometedores patrones.

El afán de los citrícultores por contar con lo más nuevo, aquello que presente mejores expectativas potenciales de productividad y rentabilidad, es proverbial. En su mayoría, los productores siempre están dispuestos a conocer las últimas novedades, interesándose por acudir a donde les convoquen en busca de información más relevante o prometedora. Sin embargo, la avalancha actual es tan prolija que ya se alzan voces que hablan de excesiva confusión; hay tanto en los escaparates y se habla de tanto más en cartera que abruma y enreda. De la conveniencia de saber lo que hay y se cuece, casi se pasa ya al lado opuesto, con el temor de no acertar y perderse en el laberinto.

Irradiación y CRISPR

A todo esto se añade un dato inquietante que termina por enmarañar: con las tecnologías modernas de edición genética (CRISPR) se podrán conseguir variedades a la carta, según el deseo del momento. Para satisfacer al consumidor, dicen, a fin de justificar tantas prisas, tantos cambios, tantísimas opciones, como si el consumidor se levantara por la mañana y dijera: hoy las quiero así o asá. Y nada, a cambiar enseguida de variedad incluso antes de que produzca la anterior.

Todo este panorama nos lleva más allá de la ensoñación: a un temor que se va asentando cada vez con más fuerza: ¿No estaremos ante un nuevo modelo de negocio en el que la base esté ante todo en vender los derechos de algo antes de saber exactamente cómo es y cómo se desenvolverá el fruto prometido? ¿Y qué pasa si sale rana, sin probarlo antes, como ocurre a veces?

El caso es que a la clásica actividad del IVIA en esto de buscar y presentar nuevas variedades se añade hoy un abanico en aumento de empresas y entidades especializadas en lo mismo, en promover por ellas nuevas obtenciones, y también en representar lo que obtienen otros. Por ejemplo el instituto Vulcani de Israel, o la Universidad californiana de Riverside.

El IVIA sacará pronto, seguramente, Vera y la '707', pero se le adelantan muchas desde hace tiempo. Como las Havva, Orit, Sigal, Banzai, Tamar... (todas israelíes, a través de Citrus Génesis).

Del mismo modo ha sido presentada a bombo y platillo la clementina precoz XLO, de la firma exportadora Bagú, y van abriéndose camino Clemenluz (proveniente de Chile), o Clemenlola (del CVVP, que también patrocina la Leanri y la Early Pride, al parecer la antigua Magantina valenciana tras irradiarla para eliminar sus semillas). Y Eurosemillas añadió el año pasado a su clásica Tango la nueva Kinow, la más tardía.

Por otra parte, la Universidad de Castellón y GEA Biotechnology acaban de presentar su mandarina Mina (noviembre-enero).

La técnica de irradiar cualquier variedad para cambiar sus características ofrece, junto a la edición genética (aún no autorizada), posibilidades infinitas, quizá por encima de lo que se necesite, lo que puede desembocar en un cierto desbarajuste.

Pigmentadas y patrones

Un segmento de gran atención mediática es la de variedades pigmentadas, como la mandarina CQN42, con pretensión de borrar la falta de éxito de mandarinas rojas anteriores. En naranjas hay dos líneas, las rojas por dentro y por fuera (con antocianos) y las de rojo más débil sólo por dentro (con carotenos). Entre las primeras, la Sanguinelli clásica sigue reinando y se le sumaron tímidamente Taroccos italianos. Se añaden Violeta de los Valles (libre), Ónix o Perseida (Citrus Génesis) y otras en estudio. Entre las segundas, a la Nável Cara-Cara, vieja conocida sin patente, de cultivo libre, se sumó la sudafricana Kirkwood, tan similar y patentada, y ahora la Red Lina, más precoz.

La empresa Agromillora, muy experimentada en almendros y olivos en intensivo, ha presentado su patrón citrícola enanizante Civac19, apto para nuevas plantaciones intensivas e industrializadas de naranjas, preparadas para recolección mecanizada.

El IVIA también tiene novedades en patrones. Junto a su exitoso FA-5 (de los más utilizados hoy para nuevos plantones), la investigadora Mª Ángeles Forner defiende la precocidad que induce el V-17 y las prometedoras cualidades del nuevo FA-74.

Un dato a tener en cuenta es el de un próximo programa de reconversión varietal con ayudas que puede convocar la Conselleria de Agricultura, atendiendo a las peticiones del sector y al convencimiento general de que hay que renovar plantaciones envejecidas. Esto espolea más aún la aparición de nuevas variedades y la intensificación de actos para divulgar sus excelencias, a fin de que los interesados las tengan muy presentes a la hora de decidir qué plantar o injertar de nuevo. Si llegan a decidirse a tiempo entre tanto donde elegir.