La automoción valenciana busca salida en China aprovechando la guerra comercial Frente a EE UU, el país asiático rebaja los aranceles a los vehículos para captar suministradores y fortalecer su sector ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 23 octubre 2018, 01:03

El contexto comercial internacional no pasa precisamente por un momento tranquilo. Sin embargo, aún en medio del caos surgen las oportunidades. Y, entre ellas, el sector de la automoción tiene especial potencial en China, sobre todo ahora que puede ganar cuota de mercado a Estados Unidos tras la guerra comercial emprendida entre los dos gigantes.

Así lo confirma la directora de la oficina de representación de Caixabank en Shanghai, Verónica Shao, que ayer participó en la jornada Puerta al Exterior, organizada por la entidad bancaria para asesorar a distintas compañías valencianas. En ese sentido, explica que China quiere diversificar y recibir importación de distintos países. «La guerra comercial, aunque no me gusta llamarla así, abre una puerta al resto del mundo para entrar a China. Me gustaría ver más productos españoles», sentencia Shao.

La experta destaca la automoción como la industria con más posibilidades en el mercado asiático. «China quiere desarrollar esta industria. Por ello, este año ha bajado el arancel a los coches» cuenta Shao, que asegura que «ahora es un momento muy bueno de exportar». Otros de los productos que más fuerza tienen son la soja y la alfalfa. Asimismo, la construcción también se encuentra en entre los sectores de interés para empresas valencianas.

Además de China, Argelia y Emiratos Árabes son otros dos mercados que, pese a las dificultades administrativas, arancelarias y el choque cultural, desprenden gran interés para muchas compañías valencianas. Según La directora de la oficina de Caixabank en el país africano, Leila Smaili, destaca el potencial de la materia prima para la construcción y la maquinaria industrial, junto a las promociones hoteleras. Por su parte, el representante de la entidad en Argelia, Pradeep Bhargava, asegura que es un gran momento para la agroalimentación y la construcción. Este último sector tiene especial tirón por la Expo 2020, que se celebrará en Dubái. «La cerámica valenciana podría mirar las posibilidades de exportar en ese sector», exclama.