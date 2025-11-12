Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto estudiará una nueva distribución
El Puerto de Valencia, en 2018. Manuel Bruque | EFE.

Aurelio Acedo será el nuevo director general del Puerto de Valencia tras la dimisión de Enrique Belda

El recién ascendido al cargo ha trabajado en la entidad marítima valenciana durante los últimos cuatro años

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

Aurelio Acedo será el nuevo director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Tras la renuncia presentada por Enrique Belda este miércoles en el ... consejo de administración, que llevaba en el cargo desde hacía cerca de dos años, la empresa ha optado por ascender a una persona que llevaba cuatro años en el área de explotación de la empresa y que era jefe de seguridad operativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  4. 4

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  5. 5 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  6. 6 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  7. 7 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  8. 8 Valencia crece sobre la huerta
  9. 9 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  10. 10

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aurelio Acedo será el nuevo director general del Puerto de Valencia tras la dimisión de Enrique Belda

Aurelio Acedo será el nuevo director general del Puerto de Valencia tras la dimisión de Enrique Belda