Aurelio Acedo será el nuevo director general del Puerto de Valencia tras la dimisión de Enrique Belda

Aurelio Acedo será el nuevo director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Tras la renuncia presentada por Enrique Belda este miércoles en el ... consejo de administración, que llevaba en el cargo desde hacía cerca de dos años, la empresa ha optado por ascender a una persona que llevaba cuatro años en el área de explotación de la empresa y que era jefe de seguridad operativa.

La presidenta de la APV, Mar Chao, ha informado de la dimisión este miércoles al terminar la reunión del consejo de administración y ha especificado que Belda se reincorporará al Ministerio del Interior.

«Somos gestores y tenemos que tomar decisiones rápido, así que he decidido apostar por el talento interno de la casa. Es una persona que lleva mucho tiempo trabajando aquí y que conoce a la gente de la casa», ha espetado Chao.

Acedo es ingeniero de Caminos y ha trabajado durante cuatro años en la Autoridad Portuaria de Melilla. Belda llevaba en el cargo desde diciembre de 2023, cuando entró en sustitución de Francesc Sánchez.