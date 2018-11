La Audiencia Nacional exculpa a dos exconsejeros de Bancaja por Grand Coral La decisión abre la puerta a evitar el juicio a otros vocales de entidades que están procesados por votar a favor de dar préstamos R. E. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:57

Valencia. Votar a favor de la concesión de un préstamo, basándose en el informe positivo de los expertos de una entidad, no es motivo para sentar en el banquillo a un consejero. No importa lo que ocurriera después. Si lo único que se hizo fue votar en función de unos análisis y garantías que se creían ciertas, esto no justifica la imputación de nadie en el juicio de actividades delictivas que se puedan haber producido con esos créditos.

Esto es lo que asegura el juzgado central de instrucción número 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respecto a Manuel Escámez y Vicente Montesinos, consejeros de Bancaja cuando se aprobaron las inversión de la entidad en el Caribe mexicano que constituyen el caso Grand Coral. Para ambos, se declara nulo el auto de imputación que compartían en las mismas condiciones con los otros 22 componentes del órgano de gobierno de la caja de ahorros.

Esto abre la puerta a que sigan la misma línea los imputados en otros casos similares. Entre los afectados por este proceso, varios han confirmado a LAS PROVINCIAS que sus abogados están trabajando en el mismo sentido. Defienden que formaban parte por ser personas reconocidas en sus ámbitos profesiones, elegidos por designación política, así como representando a entidades fundadoras o a los impositores, elegidos por medio de un sorteo entre los ahorradores.

Los aspirantes a la desimputación en este caso son Antonio Tirado, Ángel Villanueva, Josefa Martín, José María Cataluña, Eduard Montesinos, Vicente Montesinos, Ángel Álvarez, Manuel Escámez, Rafael Ferrando, Francisco Gregori, Ana Hercé, María Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, Rocío Páramo, Juan Pérez Eslava, Matilde Soler, Ana María Torres, Isaïes Fayos, Héctor Ferrás, Carmen Hernández y Francisco Villena. En Grand Coral se juzga el agujero de 750 millones de euros y el desvío de fondos a paraísos fiscales en un proyecto hotelero que no se realizó.