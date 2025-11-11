Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre recoge escombros en una calle de Algemesí, los días posteriores a la dana de octubre de 2024. JL Bort.

El atasco de las ayudas del Gobierno a los ayuntamientos de la dana: únicamente se licita el 2%

Un informe de la Cámara de Contratistas refleja que de los 1.720 millones transferidos se han usado 41 | Las subvenciones que no se soliciten antes del 26 de febrero se tendrán que devolver con intereses de demora, aunque se está estudiando la ampliación del plazo

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Un atasco kilométrico recorre los ayuntamientos de la zona cero de la dana. Millones y millones de euros transferidos por parte del Gobierno central en ... ayudas directas están parados a la espera de una obra o una reparación en la que poder usarse, pero la burocracia y la falta de personal está lastrando el avance. De los 1.720 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial repartió entre 75 municipios de la Comunitat Valenciana, únicamente se han aprobado y licitado 41,5 millones, lo que supone el 2,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El atasco de las ayudas del Gobierno a los ayuntamientos de la dana: únicamente se licita el 2%

El atasco de las ayudas del Gobierno a los ayuntamientos de la dana: únicamente se licita el 2%