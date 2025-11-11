El atasco de las ayudas del Gobierno a los ayuntamientos de la dana: únicamente se licita el 2%

Un atasco kilométrico recorre los ayuntamientos de la zona cero de la dana. Millones y millones de euros transferidos por parte del Gobierno central en ... ayudas directas están parados a la espera de una obra o una reparación en la que poder usarse, pero la burocracia y la falta de personal está lastrando el avance. De los 1.720 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial repartió entre 75 municipios de la Comunitat Valenciana, únicamente se han aprobado y licitado 41,5 millones, lo que supone el 2,4%.

La lentitud de los ayuntamientos para movilizar los recursos otorgados se desprende del informe 'Licitación pública septiembre 2025', elaborado por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, con información de diversas plataformas de contratación, y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En él se desgranan los proyectos públicos municipio por municipio que ya tienen autorización para ser licitados, pero no se incluyen aquellos que están en una fase previa del proceso. Esto explica que el pasado viernes, el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, elevara la cifra a 400 millones, «que están ya en marcha»; es decir, que están ya solicitados por parte de los ayuntamientos, pero no aprobados todavía por el ministerio.

La preocupación por no ver avances es mayor al ver que las subvenciones tienen fecha de caducidad: el 26 de febrero de 2026. A partir de ese día, «todo proyecto será inadmitido a trámite», según se indica en la Orden del Ministerio de Política Territorial publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) el 3 de febrero de 2025. Además, agotado el plazo, los ayuntamientos tendrán que devolver el dinero recibido con intereses de demora, según explica el director gerente de desarrollo empresarial de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés. Tras las quejas recibidas, el secretario de Estado de Política Territorial abrió este viernes la puerta a ampliar de nuevo los tiempos.

El principal embudo que está impidiendo movilizar los millones de euros otorgados es la escasez de personal cualificado en los ayuntamientos, especialmente en los más pequeños. Los trámites a realizar, como la memoria de valoración de daños y la presentación del proyecto al que se destinarán los euros, ralentizan el desbloqueo de las ayudas. A esto hay que añadir la posterior valoración de la propuesta por parte del Ministerio, que comprueba que todo esté conforme a la normativa antes de permitir que se saque a concurso y que se liciten las obras.

Esta maraña de burocracia choca con las urgencias de recomponer la zona cero de la dana, donde decenas de calles, negocios y viviendas quedaron anegadas en octubre de 2024. «El sistema es muy laborioso y algunos ayuntamientos no tienen ni capacidad técnica ni administrativa para gestionarlo todo», expresa Miñés. Por ello, algunos han solicitado los servicios de la empresa pública Tragsa, para que sea esta la que tramite los documentos requeridos, aunque Miñés considera que «sigue siendo insuficiente».

Otra de las barreras con las que se están encontrando los ayuntamientos es la falta de mano de obra, un hecho que impide que las empresas contratadas puedan empezar con los trabajos. Esto es consecuencia, según Miñés, de que los proyectos son tan pequeños y están tan troceados que las compañías «se rifan a los trabajadores».

Con el objetivo de agilizar y facilitar la reconstrucción, el Gobierno aprobó a finales de octubre un real decreto que ampliaba los usos que se permite dar a los 1.720 millones de euros subvencionados. Así, se flexibilizó la normativa para posibilitar la adquisición de suelos y viviendas en zonas con riesgo de inundación, la construcción de infraestructuras que sirvan para protegerse de las riadas en las zonas cercanas a los barranco que pasen por dentro del núcleo urbano o la reconstrucción de instalaciones o servicios en otro espacio físico distinto al de su ubicación preexistente.

Ayuntamientos con proyectos licitados

De la lista de ayuntamientos que ya tienen aprobado un proyecto y la autorización para su licitación, el que más millones ha recibido es Algemesí. En total, 18,5 millones de euros para la reconstrucción del Raval. A continuación, aparece Valencia capital, con 9,1 millones, de los que la mitad irán destinados a la reparación y adecuación de redes de abastecimientos y saneamiento y el resto se repartirán en la zona de Faitanar o de Castellar-Olivera.

Picanya, con dos proyectos que suman 4,4 millones de euros; Alginet, con uno de 2,5 millones; y Xirivella, con 1,9, son los otros tres que más dinero han licitado ya, según se recoge en el informe de la Cámara de Contratistas.