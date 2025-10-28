Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EP

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

Sedigas pide a la CNMC elevar el marco retributivo hasta 2030 después de haber perdido unos 2.500 millones de ingresos desde 2021

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:28

Comenta

El día del apagón el gas (ciclos combinados) fueron la gran baza del sistema eléctrico para su recuperación. Aquel día la generación se disparó a ... cerca de los 200 gigavatios por hora (GWh), cuando ese mismo día en 2024 la contribución en el mix de generación había sido de 80 GWh. Más allá de ese día tan anómalo, el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica desde el 29 de abril ha hecho disparar lo que aporta el gas al sistema un 78% hasta el 1 de julio, según los últimos datos de Sedigas, la asociación española del gas, que este martes presentó un informe sobre el posicionamiento del sector gasista ante el futuro marco retributivo 2027-2032.

