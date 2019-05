Antonia Magdaleno paga con sus propiedades y ahorros a Broseta para facilitar la aprobación del indulto Despacho de ZB&P Abogados. / E. R. La abogada, que se deshace de todos sus bienes para abonar la responsabilidad civil, confía en que no entrará en prisión y retoma su actividad en ZB&P Abogados ELÍSABETH RODRÍGUEZ Valencia Miércoles, 8 mayo 2019, 11:55

La administradora concursal de casos como Martinsa-Fadesa, Llanera o Viajes Marsans, Antonia Magdaleno, ha llegado a un acuerdo con Broseta para abonar la indemnización de 4,67 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que le fue impuesta por estafa al despacho del abogado valenciano. Para ello, ha entregado todos sus bienes y propiedades vía dación en pago, además de liquidar en efectivo el montante restante, llegando a deshacerse de todos sus ahorros.

Así lo ha explicado la abogada esta mañana en un encuentro con varios periodistas, donde ha manifestado que el pago de la indemnización facilita el camino al indulto para evitar la condena de cuatro años de prisión. «Estoy convencida de que el indulto saldrá adelante», ha señalado Magdaleno, que ha añadido que cuenta con el apoyo de más de 500 firmantes, entre los que destacan jueces, notarios y los decanos de los colegios de Madrid y Valencia.

Por lo que respecta a los plazos del indulto, ha indicado que no se sabe con exactitud y que además se dilatará por el proceso electoral. «Habrá que esperar a que se forme Gobierno», ha señalado. Por otro lado, la profesional ha destacado que la petición de inhabilitación no le ha sido concedida a Broseta, por lo que ha podido retomar la actividad en otro despacho. En concreto, lleva un mes como colaboradora de ZB&P Abogados. «La sentencia no me inhabilita, no ha habido delito en el ejercio profesional como tal y puedo seguir ejerciendo», ha afirmado.

El pasado mes de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a esos cuatro años impuesta a la exsocia de Broseta Abogados al considerar probado que estafó 4,6 millones de euros a su antiguo despacho con los honorarios de los concursos de acreedores de Martinsa-Fadesa y Urazca, en los que intervino como administradora.