Ángela Pérez, empresaria e investigadora

El espíritu emprendedor también nace entre pipetas. Ese es el ejemplo de Ángela Pérez, una investigadora que decidió repartir su tiempo entre la campana de experimentación y la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Licenciada en Biología por la Universitat de València, MBA por la Cámara de Comercio de Valencia y Máster en Innovación por la EOI, Ángela Pérez contaba con un perfil científico, con dos publicaciones en la prestigiosa revista Nature, pero terminó por seducirle la gestión.

«Estaba trabajando en una serie de proyectos de secuenciación de organismo modelo y me enfrenté a la disyuntiva de elegir entre seguir adelante con mi tesis doctoral, que no me satisfacía, o seguir lo que sentía que era mi vocación», recuerda Pérez. «Fue la decisión más importante de mi vida. Dejé la tesis y pasé al mundo de la empresa». Su equipo disponía de una tecnología innovadora gracias al desarrollo de los proyectos europeos que estaban realizando y entendió que «podía ser bonito montar una empresa en la que aplicar esa tecnología en España».

Con el dinero que juntaron entre compañeros, profesores, licenciados y becarios, se puso al frente en 1998 de una empresa pionera en biotecnológica en Valencia a la edad de 24 años. «Todo para nosotros era un reto e inventábamos la rueda cada vez. Los primeros problemas pasaron porque cumplíamos el perfil técnico, pero nos faltaba el control de las cuentas, conocimientos financieros y estratégicos. Tuvimos que leer mucho e intentamos imitar a los que tuvieron éxito antes que nosotros», señala. «Fuimos a las bravas, pero con una vocación clara». Actualmente, esta empresa cuenta con 120 empleados y factura 10 millones de euros ofreciendo análisis en el ámbito de la genética reproductiva.

Pérez preside el consejo de administración de Imegen, una de las empresas líderes en Europa como laboratorio especializado en oncogenética, dedicada a la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético humano, que trabaja en el ámbito de la medicina personalizada de precisión ofreciendo análisis de ADN orientados a caracterizar tumores y asignar el mejor tratamiento a cada paciente oncológico. Además de Imegen, Ángela es cofundadora y colabora como asesora en hasta ocho diferentes empresas biotecnológicas, es profesora del Máster de Consejos de Administración y Buen Gobierno en la Universidad Europea y ha participado en numerosas ponencias relacionadas con el emprendimiento, la fundación de empresas de base tecnológica y la promoción de la mujer en los puestos de alta dirección.

¿Volvería a la investigación? «No la echo de menos en absoluto. Tengo excelentes compañeros investigadores y a mí, lo mío, me apasiona. Si surgiera la posibilidad, no volvería al mundo de la investigación», sentencia. Su objetivo pasa ahora por desarrollar la empresa para que sea más grande. Quiere convertir aquella 'spin off' en una empresa que facture entre 20 y 30 millones de euros.

El camino plantea que el crecimiento sea tanto orgánico como inorgánico, comprando otras compañías. En todo caso, no se plantea que una empresa en concreto sea todo su proyecto profesional. «Flaco favor le haría a la compañía si pretendo controlar para siempre. El mercado evoluciona a toda velocidad y necesita inversión y profesionalización. Me pueden quedar cinco años aquí. Es cuanto estimo que la empresa pase a un tamaño en el que sea más interesante otro tipo de gestión. Entonces me dedicaré a otros retos que tengo en marcha».

A día de hoy, Pérez ha sido seleccionada por su trayectoria profesional y empresarial como la ganadora de España del Premio Mujer Empresaria Caixabank 2019, tras haberlo sido en la sección de Comunitat Valencian. Ella será la representante española en los premios IWEC 2019 en el marco de la 12ª Conferencia International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC).