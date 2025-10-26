Un análisis de los retos y las oportunidades del tejido empresarial

El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles en La Rotativa, el espacio de eventos situado en la antigua planta de impresión del periódico.

Con el propósito de analizar los retos y las oportunidades del futuro económico de la Comunitat Valenciana, los diarios LAS PROVINCIAS y TodoAlicante, con la colaboración de Caixa Popular, Consum, Florida Grup Educatiu, Suma Gestión Tributaria y la Autoridad Portuaria de Valencia, organizaron el pasado miércoles el foro Business Talks. La jornada, celebrada en La Rotativa, estuvo comoderada por María José Carchano, redactora de LAS PROVINCIAS, y Concha Pastor, directora de TodoAlicante. Contó con la intervención de Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo; José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria; Javier Juanes, cofundador y director ejecutivo de la consultora tecnológica Casfid; Emi Boix, CEO de Emac Grupo y presidenta del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa); Paula Cabrera, CEO de Pepe Cabrera Homes; Mónica Palomares, responsable del área de Administración y Finanzas de BPM Lighting; Silvia Palomares, responsable del área de Desarrollo y Calidad de BPM Lighting; Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu; Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular; y Rafael Tamames, especialista en inteligencia artificial.

El papel de la política

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, inició su intervención subrayando la importancia de contar con los ciudadanos. «Un gobierno que legisla sobre la política de autónomos sin contar con los propios autónomos no busca mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso, desde mi punto de vista, es un pecado político», afirmó Carrasco. En este sentido, puntualizó que la Generalitat «tiene la voluntad de apoyar a la industria».

En cuanto al arraigo territorial, Carrasco afirmó que «a pesar de las ventajas que podrían tener en otros territorios, la empresa valenciana quiere quedarse en Valencia». Señaló que esto se debe a que el 92% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares, y añadió que «la pelota está en nuestro tejado para que quieran seguir aquí».

El éxito al innovar

Desde perspectivas empresariales muy distintas, Javier Juanes, cofundador de la consultora tecnológica Casfid, y José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria, mostraron cómo la innovación puede convertirse en el motor de éxito.

Los técnicos de Suma Gestión Tributaria han desarrollado un software propio que permite realizar una gestión integral del contribuyente. «Somos los únicos en España con un sistema de gestión tributaria completamente público que compite a la altura de cualquier solución privada», añadió Belso, destacando la capacidad de innovación del organismo. Al mismo tiempo, advirtió que se debe hacer una evaluación previa para determinar qué nuevas tecnologías conviene incorporar en cada corporación.

Por su parte, Casfid ha revolucionado la organización de eventos mediante el uso de tecnología de radiofrecuencia, que facilita la experiencia de los asistentes y recopila datos para optimizar la logística. Juanes explicó que el éxito ha sido progresivo y añadió que «ha sido trabajo de día a día. Los jóvenes deben esforzarse y pelear porque los sueños se pueden conseguir, pero a base de muchísimo sacrificio». Además, destacó la importancia del Business Intelligence: «Gracias al análisis de datos, en el sector informático ha logrado aumentar la capacidad productiva de una persona un 30% en un solo año».

Transmisión de valores

Emi Boix, presidenta del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa) y CEO de Emac Group, resaltó la importancia de los valores, señalando que «en las empresas familiares damos mucha importancia al arraigo, a nuestro origen, porque es la historia que nos ha llevado hasta aquí, y lo ponemos en valor cada día, sin perder de vista el destino que nos espera».

Boix añadió que la empresa familiar goza de muy buena salud gracias a su disposición a la hora de adaptarse a los cambios: «Una de las diferencias frente al resto de empresas es que queremos dejar la empresa mejor que la cogimos, eso es lo que da sentido a este legado».

Respecto al relevo generacional, Mónica Palomares, responsable del área de Administración y Finanzas de BPM Lightning, admitió que el proceso no ha sido sencillo. «Hemos mantenido los valores transmitidos pero desde una visión diferente. Quisimos salir de una generación en la que el jefe tenía que hacer todo y tomar todas las decisiones». Su hermana, Silvia Palomares, administradora del área de Desarrollo y Calidad de BPM Lighting, añadió que «delegar es fundamental a la hora de liderar, pero para ello hay confiar en el equipo y rodearse de buenos profesionales».

En esta línea, Paula Cabrera, CEO de Pepe Cabrera Homes, coincidió en que uno de los retos de la empresa familiar es asumir el liderazgo del anterior jefe, que la mayoría de veces es el padre. «Bajo la dirección de mi padre, la estructura era totalmente piramidal. Al enfrentarte al reto y pasar a la segunda generación, tienes que hacerte preguntas sobre qué tipo de liderazgo quieres ejercer y cómo quieres gestionar el equipo».

Cooperación valenciana

El cooperativismo valenciano tiene sus raíces en los movimientos sociales de los años 60. Paco Alós, director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, explicó que surgió a raíz de inquietudes de carácter social, tras sorprenderse con el trabajo del padre Arizmendiarrieta en País Vasco. Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu, añadió que «cobró fuerza en la comarca de l'Horta Sud, donde se consolidaron cooperativas inspiradas en ese modelo». Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum, recordó que «aquellos pioneros no sabían hasta dónde llegaría su idea».

Quiles subrayó que «la fortaleza de este modelo está en haber creído siempre en él y cumplirlo a rajatabla». En este sentido, destacó la importancia de que «los que participan en Consum sean socios y comprendan lo que significa formar parte de la cooperativa». Para Alós, uno de los retos es combatir el desconocimiento que existe sobre el cooperativismo: «Si la gente conociera sus bondades, muchos optarían por este tipo de emprendimiento», señaló. También advirtió sobre el desafío de incorporar la IA «sin perder el empleo ni los valores cooperativos». Herrero destacó que la fortaleza es «mantenernos fieles al fin fundacional y consolidar una formación cercana a la realidad».

La importancia de la IA

Rafael Tamames, empresario y tecnólogo, cerró la jornada destacando el papel transformador de la inteligencia artificial, afirmando que «la IA no destruye, sino que amplifica nuestras capacidades». Resumió su ponencia animando a las empresas a innovar: «Los que rompen sistemas empresariales ganan. Por eso, es importante crear negocios que todavía no existen». Además, subrayó que «la IA agéntica está para ayudarnos y utilizarla permite ahorrar más de cuatro horas al día».