De la ampliación del aeropuerto a la infrafinanciación: las peticiones de los empresarios valencianos a Garamendi

¿Cuáles son las grandes preocupaciones del sector empresarial valenciano? La visita del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ... a la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha sido la excusa perfecta para poner encima de la mesa las principales inquietudes que a día de hoy suponen un reto para el empresariado valenciano.

Resulta complicado definir cuáles son las cuestiones que generan una mayor preocupación dado la diversidad del empresariado valenciano y la cantidad de voces que componen la junta directiva de la CEV. De hecho, las peticiones del sector empresarial valenciano engloban aspectos de todo tipo, desde la falta de mano de obra generalizada entre las empresas de sectores determinados hasta la mejora de infraestructuras concretas de la Comunitat que son «clave para la competitividad», según explican desde la patronal valenciana.

En el encuentro que los diferentes sectores han mantenido con Garamendi, Vicente Lafuente, en representación del empresariado valenciano, ha sido el encargado de trasladarle al presidente de la CEOE tanto las que serán sus líneas de trabajo como las que ya son las principales cuestiones a tener en cuenta.

Lafuente ha trasladado a Garamendi la preocupación compartida del empresariado valenciano por aspectos como la falta de personal, el absentismo o la reducción de la jornada laboral, al mismo tiempo que ha pedido la colaboración del organismo nacional para resolver problemas que afectan en mayor medida al territorio valenciano, con la infrafinanciación autonómica como principal asunto.

Sin embargo, han sido los presidentes provinciales de la CEV, dos de ellos estrenando su nuevo cargo, los encargados de detallar el listado de preocupaciones del empresariado valenciano. En Valencia, Eva Blasco ha insistido en la necesidad de agilizar la recuperación. Un aspecto en el que Garamendi también ha hecho hincapié en su comparecencia ante los medios de comunicación al término de la reunión.

Pero más allá de la dana, la presidenta de CEV Valencia también ha puesto el foco en las áreas que limitan el desarrollo empresarial dentro de la provincia. En esa línea, la reorganización del área metropolitana, tanto en cuestiones de movilidad como de acceso a la vivienda, y la culminación de proyectos clave para el transporte de pasajeros y mercancía resultan esenciales para los empresarios de la provincia de Valencia. Blasco ha hecho mención a infraestructuras concretas como el acceso norte al puerto de Valencia, el corredor cantábrico mediterráneo, y, sobre todo, la ampliación del aeropuerto de Valencia.

Por su parte, César Quintanilla, presidente de la entidad en la provincia de Alicante, también ha aprovechado la visita de Garamendi para trasladar las inquietudes del emrpesariado alicantino, uno de los más críticos con la gestión de Salvador Navarro al frente de la CEV. De hecho, Quintanilla ha echado la vista atrás para recordar que la provincia meridional «arrastra históricas carencias inversoras que limitan su capacidad de crecimiento», según ha explicado la propia CEV en un comunicado. Asimismo, el representante de los empresarios alicantinos ha reclamado una «planificación estable» que garantice los fondos suficientes a la provincia para poder impulsar su crecimiento.

En el apartado de medias concretas, Quintanilla, quien pretende devolverle parte del protagonismo perdido en los últimos años al sector primario, ha puesto el foco en la cuestión del agua al considerarla «un factor determinante para el futuro de la provincia». El presidente de CEV Alicante reclama que se garantice un suministro hídrico estable, suficiente y a precios competitivos para el correcto funcionamiento no solo del campo y la ganadería, sino también del turismo y la industria en la provincia.

Por su parte, Luis M. Martí, en su regreso a la presidencia de CEV Castellón, ha subrayado la apuesta decidida por la industria como verdadero vector de crecimiento, insistiendo en la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad de fabricar en el territorio. Asimismo, ha defendido que, con un marco regulatorio competitivo, energía asequible, infraestructuras adecuadas y un apoyo firme a la industria, la provincia de Castellón seguirá siendo un motor económico para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del país.