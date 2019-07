Álvarez no continuará como director general de Economía «por viejo» El ya ex director general de Economía, Francisco Álvarez. / I. M. El economista carga contra la conselleria en un tuit por haber sido cesado con motivo de su edad y por no militar en Compromís R. E. Lunes, 1 julio 2019, 13:40

El director general de Economía, Francisco Álvarez, se despide de su cargo tras ser cesado , por «viejo», en la conselleria que dirige Rafael Climent, quien lo fichó la pasada legislatura. El economista publicó un tuit anoche donde señalaba que ha sido despedido por su edad y por su carácter de independiente, ya que no milita en Compromís, el partido que dirige la cartera de Economía.

«Aunque aún no ha sido publicado oficialmente en el DOGV se me ha notificado mi cese como director general de Economía, por dos razones: no tengo carnet de partido...y soy viejo (73 años). Yo creía que a los altos cargos se les cesaba por no haber hecho bien su trabajo…», critica Álvarez en el mensaje que lanzó ayer en su cuenta de Twitter, con el que mostró su desacuerdo y descontento sobre la decisión.

Francisco Álvarez es exvicepresidente de la Bolsa de París, además de ex director general de la Bolsa de Valencia. Entre las funciones que ostentaba con su cargo como director general estaban el estudio y evaluación de la economía valenciana, así como la promoción del emprendimiento, cooperativismo y economía social. También establecía directrices generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias y promovía los instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la economía social. Asimismo le correspondía asumir las competencias que, derivadas de la normativa estatal en materia de seguros, afecten a la Comunitat Valenciana.

Entre las reacciones al tuit de Álvarez, destaca la del catedrático en Organización de Empresas y Director Cátedra Joan Ramón Sanchis, quien cargó también contra la decisión de la conselleria y les tildó de «vieja política» y enchufismo. «Me parece un error garrafal tu cese y pienso que es debido a la falta de visión por parte de los partidos políticos, que solo piensan en colocar a los suyos sin tener en cuenta mérito y capacidad», indicó. A esta crítica se han sumado otras personas, que acusan a los altos cargos del Consell de «buscar sillones» o de no promover una «regeneración» política real. También se pueden leer comentarios en los que se destaca la «pérdida» profesional que supone el cese de Álvarez tanto para la cartera de Climent como para «el emprendimiento» y «la economía» valenciana.