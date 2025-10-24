Alumbrado, alcantarillas o calzadas, tareas pendientes en los polígonos un año después de la dana

La recuperación del mundo empresarial tras la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre se está produciendo a distintas velocidades. ... Mientras que hay sectores que ya lucen cifras de rendimiento similares a los meses previos de la catástrofe, hay otros en los que los vestigios del barro todavía siguen presentes. Y es en este segundo grupo en el que se enmarcan los polígonos empresariales que, por su ubicación en la zona metropolitana de Valencia capital, una de las más afectadas, todavía siguen con deficiencias estructurales.

El alumbrado público, los drenajes y las alcantarillas o las calzadas y las aceras son tres ejemplos que marcan la lenta velocidad a la que estas zonas están volviendo a la normalidad, según recoge la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), que ha realizado encuestas en 13 municipios afectados. «El panorama es preocupante en lo que respecta a los principales elementos de la vía pública», enfatizan.

Las localidades a las que se les ha consultado son Catarroja, Paiporta, Quart de Poblet, Chiva, Riba-roja del Túria, Sedaví, Picanya, Beniparrell, Xirivella, Alzira, Alfafar, Aldaia y Massanassa.

De este modo, dos tercios de los responsables de polígonos afirman que las calzadas y las aceras están deterioradas y el resto las califica de muy deterioradas. El único que se salva es el de Alfafar, donde el estado es bueno. En cuanto al alumbrado público, un tercio lo tilda de muy deficiente y un 14% expresa que está en buen estado.

Otro de los puntos críticos es el referido a la señalización y a la pintura vial, ya que la mitad de los municipios encuestados remarca que están muy deterioradas. Paiporta, Quart de Poblet, Massanassa y Catarroja son los municipios donde estas carencias resultan más evidentes. Precisamente en esta última localidad, el suministro eléctrico registra cortes diarios.

Respecto a la red de alcantarillado pluvial, el 43% de los parques empresariales afirma que el agua drena lentamente en episodios de lluvia, mientras que un 28% señala serios problemas de atasco en caso de tormenta y otro 28% no ha experimentado incidencias destacables. Esta circunstancia resulta especialmente preocupante en Paiporta, Quart de Poblet, Chiva y Alzira. Por su parte, en Picanya, Xirivella y Alfafar indican que funciona con normalidad.

Reconocimiento del esfuerzo realizado

La patronal del sector reconoce el esfuerzo realizado por las administraciones públicas a pesar de que la situación sigue siendo «preocupante» en algunos de los aspectos analizados. «Somos conscientes de que se han hecho esfuerzos importantes y de que existe el compromiso de que estos trabajos se prolongarán en el tiempo», destaca la presidenta, Patricia Muñoz, que añade que «es fundamental invertir en seguridad».

Más allá de las cifras, las observaciones cualitativas recogidas por Fepeval dibujan una realidad que preocupa a los gestores de áreas empresariales. Así, la Asociación Empresarial Alzira advierte del riesgo de inundaciones en uno de sus polígonos si no se adoptan medidas ante posibles crecimientos del río Júcar y el barranco de la Murta durante episodios de tormenta.

La Asociación Empresarial de Beniparrell (Aembe) denuncia la persistencia de acumulaciones de residuos, zonas sin iluminación y cámaras de videovigilancia inoperativas. La Asociación de Empresarios de Catarroja (AECA) señala la presencia de restos de obras y vehículos dañados en el entorno, además de zonas sin iluminación que generan inseguridad.

La Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de Massanassa (APEM) pone el acento en problemas por falta de limpieza en diferentes zonas. Del mismo modo, la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Picanya (AEPI) denuncia que determinadas áreas industriales se han convertido en vertederos improvisados desde la dana.

La Asociación Empresarial Quart de Poblet subraya que la falta de urbanización previa —sin aceras, farolas ni alcantarillado— agravó el deterioro durante el temporal. Aunque se han iniciado actuaciones de mejora, la entidad recalca la necesidad de acelerar las inversiones para garantizar un entorno industrial seguro y funcional.