Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Trabajadores reparan el asfaltado en Quart de Poblet. Fepeval.

Alumbrado, alcantarillas o calzadas, tareas pendientes en los polígonos un año después de la dana

Fepeval alerta de estas afecciones y advierte del riesgo de inundaciones si llegan episodios climáticos similares

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:07

Comenta

La recuperación del mundo empresarial tras la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre se está produciendo a distintas velocidades. ... Mientras que hay sectores que ya lucen cifras de rendimiento similares a los meses previos de la catástrofe, hay otros en los que los vestigios del barro todavía siguen presentes. Y es en este segundo grupo en el que se enmarcan los polígonos empresariales que, por su ubicación en la zona metropolitana de Valencia capital, una de las más afectadas, todavía siguen con deficiencias estructurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8 Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alumbrado, alcantarillas o calzadas, tareas pendientes en los polígonos un año después de la dana

Alumbrado, alcantarillas o calzadas, tareas pendientes en los polígonos un año después de la dana