Los ajustes en Ford sumen en la incertidumbre 40.600 empleos

La esperanza en el coche eléctrico no es para todos

La presentación hace unos días en la Feria del Automóvil de Bruselas del Mondeo híbrido que se fabrica el Almussafes desde octubre deja el vaso a medias, aunque hay quien lo ve medio lleno o medio vacío. Por una parte, desde el sector se entiende como un signo de esperanza, ya que la valenciana es la primera que hace un modelo de este tipo al tiempo que la firma anuncia que hará versiones en combustión y enchufables de todos sus modelos y aquí la experiencia puede ser un grado. Sin embargo, el cambio de sistema de propulsión no es gratis y golpea con fuerza sobre decenas de empresas que proveen, por ejemplo, tubos de escape, válvulas, bujías... Además, se tendrá que hacer un replanteamiento de los oficios de los talleres mecánicos, ya que no habrá aceite que cambiar y lo que hay bajo el capó poco tiene que ver entre un eléctrico y uno convencional. Aplicando los cálculos del alemán Instituto Fraunhofer, hasta 7.000 trabajadores en términos absolutos pueden perder su empleo en la Comunitat, y eso que estas cifras tienen en cuenta los nuevos puestos generados en electrónica de potencia y producción de batería, pero no incluyen el impacto en el empleo indirecto ni el efecto en el mercado de reposición.