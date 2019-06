La AIReF denuncia la entrega de 14.300 millones en subvenciones sin control El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. / efe Critica que el 10% de su importe se pierde en la gestión y cuestiona la ausencia de un régimen sancionador para los beneficiarios que no cumplen los requisitos EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Martes, 4 junio 2019, 00:26

En España se otorgaron casi 14.300 millones de euros en subvenciones en el año 2017 a través de unas 30.300 convocatorias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo público ayer su primer 'Spending Review' o análisis de las cuentas públicas, donde han puesto el foco en la planificación estratégica de estas subvenciones.

Las conclusiones no son muy positivas, ya que el organismo presidido por José Luis Escrivá detecta una «falta de vinculación» entre las políticas públicas, los presupuestos y las estrategias que se siguen con los 14.300 millones, además de una «falta de transparencia» en la rendición de cuentas por la poca eficiencia de las administraciones públicas en este ámbito. En este sentido, la AIReF pide una modificación de la Ley General de Subvenciones que «clarifique» su ámbito de aplicación e impulsar las conferencias sectoriales como órganos especializados.

Es la primera vez que se realiza este estudio de revisión del gasto público en España, una «gran carencia» en nuestro país hasta ahora, según la opinión del presidente del organismo. Y es que, aunque existe un control de «legalidad», hay una «escasísima evaluación de resultados». Considera que queda un «extraordinario margen de mejora» en la gestión del gasto público, que llega al 40% del PIB en España, por lo que es «importante» revisarlo.

Como no existe una definición única de subvención, la utilizada por el organismo en este primer proyecto se centra en las ayudas definidas en la Ley General de Subvenciones, por lo que del total de 30.000 millones del 'Spending Review', este primer punto se basa en los 14.300 millones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde hubo más de un millón de beneficiarios con datos de 2017.

Sanciones

Entre sus principales conclusiones, el informe sostiene que del 5% al 10% del importe se destina a costes de gestión del procedimiento subvencionador, lo que puede suponer hasta 1.400 millones. La AIReF reitera la «falta de transparencia» y de «vinculación» entre el control al otorgar la subvención y su reintegro si no corresponde.

Por ello, pide la implantación de una cultura sancionadora. El organismo sostiene que, debido a la caducidad de los procedimientos, no se consigue el reintegro ni se producen sanciones en caso de que no corresponda la subvención. «Una subvención es un compromiso que exige cierto comportamiento del beneficiario y si no está cumpliendo tendría que haber un reintegro y unas sanciones», aseguran fuentes de la AIReF. Sin embargo, en la práctica es el gestor quien tiene que pedir la rectificación, pero suele caducar y «como mucho» lo que se logra es el reintegro de la ayuda, pero no una sanción.

Es más, consideran que «es posible» la existencia de duplicidades en las subvenciones porque no se ha podido elaborar un 'money map' (mapa del dinero) de las ayudas en España por la falta de transparencia e información. «Nunca se ha puesto el acento en la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas», lamentan. Por ello, hay veces en las que se pueden observar ciertos patrones que «sorprenden», es decir, algunos beneficiarios que reciben varias subvenciones de varias administraciones, pero hasta ahora no se puede realizar su trazabilidad. «Hay que exigir que la Administración Central, además de cumplir la ley, sea eficiente a la hora del reparto de los recursos públicos», señalan las mismas fuentes.

Conferencias sectoriales

Avisan además de que la coordinación entre administraciones es «ampliamente mejorable» porque, a pesar de que suman un número elevado hay «pocas reuniones», que están más centradas en el reparto del dinero que en políticas concretas. Más allá, al ser tan heterogéneras, hay un intercambio «muy limitado» de información. La AIReF propone que sean una red formada, así como la creación de un secretariado técnico formado por especialistas en la materia.

Murcia, Navarra y Cataluña son las comunidades con un mejor plan estratégico, con indicadores de seguimiento de objetivos en detalle. Le siguen Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Baleares. Este primer estudio sirve de marco de referencia para otros seis de la primera fase que se presentarán las próximas semanas.