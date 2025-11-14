Air Nostrum anuncia vuelos extra y conexiones reforzadas desde la Comunitat para esta Navidad

La aerolínea Air Nostrum reforzará sus conexiones y añadirá vuelos especiales para facilitar el regreso a casa por Navidad. La compañía valenciana ha anunciado ... su programación navideña, en la que destaca la ampliación de la oferta para viajar desde la Comunitat a otros destinos nacionales así como la puesta en marcha de rutas únicas que se operarán desde el 18 de diciembre hasta el 8 de enero.

La aerolínea reforzará sus conexiones no solo con la Comunitat, sino con todos sus destinos nacionales, con el propósito de ofrecer la mejor conectividad aérea posible a nivel regional en unos días especiales en los que los desplazamientos se multiplican. Unas mejoras que, según ha explicado la propia compañía a través de un comunicado, reafirman su posición de liderazgo en el transporte de viajeros por vía aérea entre destinos nacionales.

En concreto, los viajeros que opten por Air Nostrum desde la Comunitat verán un incremento considerable en las rutas entre la región y las Islas Baleares. La conexión Menorca-Valencia, que se aproxima a duplicar su capacidad con un 81% más de asientos disponibles, es la que más crece de cara al periodo navideño. La ruta entre Mallorca y Manises también crece por encima del 50%, mientras que las conexiones con Ibiza, tanto desde Alicante como con Valencia tendrán un 27% y un 24% más de plazas.

La conectividad con las Islas Canarias también se verá reforzada, ya que Air Nostrum operará vuelos especiales entre la Comunitat y el archipiélago canario. En Canarias, los vuelos especiales entre Tenerife y Valencia (también entre Tenerife y Santiago y Tenerife y Valladolid) se operarán los días 22, 26, 29 de diciembre además del 2 y 5 de enero.

Gran Canaria, por su parte, estará conectada con Valencia y León, facilitando los desplazamientos desde y hacia las islas durante el periodo navideño los días 20, 23, 27, 30 de diciembre y 3 de enero.

Más allá de la Comunitat, la aerolínea valenciana también contempla refuerzos en rutas estacionales. Así, los pasajeros de Badajoz dispondrán de vuelos adicionales a Mallorca los días 19, 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero. Mientras que Valladolid incrementa su oferta hacia Mallorca en un 18% respecto a la Navidad anterior. Los días de operativa especial serán 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

León, por su parte, consolida su conexión de los jueves con Son Sant Joan durante todo el año y suma frecuencias extra en Navidad, lo que supone un aumento del 30% en plazas comparado con el año pasado. Los días de la ruta especial serán 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero. Vigo también se suma a este refuerzo, con un 33% más de plazas en su ruta hacia Mallorca.

En Melilla, Air Nostrum incrementa en un 2% el número de plazas disponibles, operando ocho rutas que incluyen los destinos habituales como son Málaga, Barcelona, Almería, Granada, Gran Canaria, Madrid, Mallorca y Sevilla. Además, se refuerzan especialmente las rutas que registraron mayores ocupaciones el año pasado, como Granada, que aumenta su oferta en un 11%, Almería, con un 27% más de plazas durante la Navidad y Sevilla, que crece un 22%.

Asimismo, la operativa internacional también se ve reforzada este año, especialmente en la ruta con Estrasburgo, que contará con vuelos durante todo el mes de diciembre. La ciudad francesa es un destino de muy alta demanda en diciembre por sus famosos mercados navideños que atraen a muchos turistas. Barcelona estará conectada con la capital de Alsacia los martes y sábados, mientras que Madrid ofrecerá vuelos de lunes a sábado, incluyendo refuerzos adicionales los días 1 y 8 de diciembre. Todos estos vuelos se operarán con aviones CRK de 100 plazas, lo que representa un incremento del 76% en la capacidad total respecto al año anterior.