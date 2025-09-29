Los agrónomos alertan de que la soberanía alimentaria es «un activo crítico irrenunciable» El decano del Coial, Ximo Aguilera, critica la devaluación de la PAC y a «quienes no entienden lo que significa alimentar a un continente»

V. LL. VALENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial), Ximo Aguilella, ha calificado de «irrenunciables» el agua, la sanidad vegetal y las inversiones de la Política Agraria Común de la UE (PAC), al tiempo que ha alertado que la soberanía alimentaria es «un activo crítico».

En su intervención durante el acto de entrega de los premios de la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica (del Coial), Aguilella ha resaltado la importancia de disponer de un sistema agroalimentario viable para sostener los biosistemas que configuran paisaje e identidad, actúan como infraestructuras de protección frente al cambio climático, gestionan residuos, hacen de filtros verdes y generan energía».

El decano de la organización profesional de los agrónomos de la Comunitat Valenciana y Baleares es especialmente crítico con la intención de la Comisión Europea de reducir un 22% las dotaciones económicas destinadas a la PAC para el periodo 2028-2034; en especial en lo concerniente a la práctica desaparición del llamado 'segundo pilar' (el de los apoyos a inversiones de modernización).

Dijo Aguilera que «no se puede permitir que el segundo pilar, el que promociona el desarrollo rural, la inversión y la modernización de industrias e infraestructuras productivas, se dinamite por quienes no entienden lo que significa alimentar a un continente», remarcando a continuación que «la soberanía alimentaria no es un lujo: es lo único que nos garantiza ser libres».

Refiriéndose al desastre de la dana, advirtió que «el coste de vivir en unas ricas llanuras aluviales es tener que afrontar episodios extremos que, cada vez con mayor frecuencia, se ven acelerados por los procesos que alimentan el cambio climático». «El clima mediterráneo -explicó- es espasmódico y cambiante, y en esta ocasión se ha revuelto cruel, exacerbado con un planeta que vive mirando al corto plazo», sentenció.

En ese contexto, Aguilella anunció la inminente publicación del informe 'Situación vivida, lecciones aprendidas y líneas de trabajo', que ha eleborado el Coial y aborda la gestión del riesgo biológico, los residuos, las infraestructuras y la restauración de los biosistemas. También se ocupa de los riesgos emergentes y la vulnerabilidad estructural, la gobernanza y la coordinación. «No podemos frenar una naturaleza desbocada, pero sí estar preparados para minimizar sus catastróficos efectos», puntualizó, con lo que dejaba claro el papel esencial de la ingenieria en tal cometido, y de la agronómica, por supuesto.

Los galardones de este año han distinguido el proyecto 'Recreate' del Grupo Calagua (UV y UPV) por su tecnología que transforma las depuradoras en auténticas 'biofactorías' de generación de recursos; al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, con 750 años de historia, y al doctor ingeniero agrónomo José Miguel Ferrer, por su eficaz trayectoria como docente y alto cargo en la Conselleria de Agricultura.