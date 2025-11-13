La agroalimentación valenciana advierte de una posible huida de empresas ante los elevados costes y la falta de personal

El sector agroalimentario valenciano sobrevivió a uno de los años más complicados de su historia, con cifra récord de exportaciones, lo que convierte a la ... región en la tercera más exportadora de España. Sin embargo, la halagüeña realidad que vive el sector tiene ante sí un panorama en el que aparecen sombras. Una serie de retos que desde la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (Fedacova) asumen, pero que saben que pueden hacer temblar el momento de bonanza actual.

Es cierto que Rafael Juan, presidente de la patronal de la agroalimentación, tiene motivos para presumir de la situación que atraviesa su sector. A los más de 100 millones de pérdidas que dejó la dana, los responsables de la cadena alimentaria de la Comunitat le hicieron frente con resiliencia, adaptación y colaboración, tres valores que el dirigente ha puesto en valor durante su intervención en la cuarta edición de los Premios Fedacova, que ha reconocido la labor de Anecoop, CECAV-ASAV, Coca-Cola Europacific Partners y Redondo Iglesias, así como la del empresario Juan Roig tras la dana.

Juan ha empezado hablando de la competitividad y la productividad de las compañías valencianas del sector para hablar de las sombras a las que debe hacerse frente en el corto plazo. El empresario ha destacado que las firmas establecidoas en la Comunitat se encuentran por debajo de la media nacional en ambos indicadores.

Sin embargo, el presidente de Fedacova ha incidido en dos cuestiones clave que no solo dejan en una posición mejorable a las empresas agroalimentarias valencianas, sino que también podrían modificar el panorama actual. La volatilidad de las materias primas, con especial incidencia en el precio de la energía, o la falta de relevo generacional en determinados sectores de la agroalimentación, como el campo, ponen al sector ante un situación de amenaza, que crece a medida que no se encuentra una solución para tales cuestiones.

«Estamos corriendo el riesgo de que muchas de nuestras industrias empiecen a deslocalizarse», ha asegurado Rafael Juan, que teme que los costes para la producción de determinados productos y la falta de personal generen hartazgo entre compañías importantes ubicadas en la Comunitat que opten por buscar otros destinos en los que poder encontrar mayores comodidades para ejecutar su trabajo.

La sostenibilidad, la innovación y el cambiante marco regulatorio también se añaden a la lista de retos que el presidente de la patronal ha destacado. Para hacer frente al amenazante escenario, desde Fadecova consideran esencial que exista una colaboración público-privada que fomente la inversión para desarrollar proyectos «basados en cuatro pilares», como son la internacionalizacion, la innovacion, la calidad y la sostenibilidad.

Desde el Consell, el responsable de la cartera de Agricultura, Miguel Barrachina, ha sido el encargado de reconocer el esfuerzo realizado por el sector agroalimentario valenciano para que la Comunitat siga siendo una potencia exportadora - «Sin el sector agroalimentario hoy seríamos una comunidad importadora», ha dicho- al mismo tiempo que ha exigido al Gobierno nacional y a los dirigentes europeos que faciliten el trabajo de los «héroes de lo cotidiano».

«Desde el Gobierno se pretende que gente trabajando menos termine cobrando más. Es un bochorno y una vergüenza. Dejad a la gente en paz, dejad que los héroes que quieren venir al campo puedan hacerlo. No es tanto lo que ayudas, sino lo que facilitas», ha explicado Barrachina.

Los galardonados

Por su vocación exportadora, Alejandro Monzón, presidente de Anecoop, ha recogido el galardón de Internacionalización de manos del presidente de Cajamar, Eduardo Bahamonde.

Pablo Catalá, veterinario en ASAV y director gerente de CECAV, y Sandra Sevilla veterinaria en ASAV y responsable del servicio de I+D en CECAV, han recibido este premio en la categoría de Innovación por el desarrollo de aplicaciones de fagoterapia en sanidad animal y seguridad alimentaria. Ha entregado el galardón Raúl Rico, administrador de AVANZA2.

El reconocimiento a la Empresa Sostenible ha recaído en Coca-Cola Europacific Partners, por su gestión sostenible de los recursos hídricos. Su jefe de Comunicación Asuntos Públicos y Sostenibilidad, Fernando Álvarez, ha recibido el premio de manos de Francisco Vidal, vicepresidente de 4º ITENE.

Por último, Mario Redondo, CEO de Redondo Iglesias, ha recogido el galardón en la categoría Calidad y Seguridad Alimentaria, por la promoción y el mantenimiento de los más altos estándares de Calidad y autocontrol. Jesús García, director Territorial de Cajamar en Valencia, ha hecho entrega del premio.