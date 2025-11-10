El mayor productor de pistachos del mundo es el país que más cerveza y aceite de colza compra Un país domina el sector con el doble de producción que Irán mientras España se consolida como potencia emergente en Europa

El pistacho, que se ha convertido en el producto de moda en el mundo, ha tenido históricamente un origen oriental. Turquía, Irán, Siria... Eran los países de donde procedía este fruto seco adorado por su sabor, su alto contenido en proteínas y antioxidantes y su versatilidad en la dieta. Sin embargo, en los últimos años un país se ha apropiado de su producción y ha dado el salto, hasta generar más que los siguientes 9 países con más producción.

Estados Unidos es el mayor productor de pistachos del mundo con 675.850 toneladas anuales, según los datos que maneja la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Los últimos oficiales son del año 2023, pero esta cifra representa más del doble de lo que produce Irán, el segundo en el ranking con 307.866 toneladas.

El top cinco de productores lo completan Turquía con 176.000 toneladas, China Continental con 80.619 toneladas y Siria con 45.225 toneladas. Después aparecen Madagascar, Túnez, Afganistán, Australia y Kirguistán, pero con producciones mucho más pequeñas.

El papel de España

España, que no aparecía en los datos de la FAO de 2023, ha multiplicado por 90 su superficie de pistacho en los últimos 15 años, pasando de 900 hectáreas en 2009 a 80.000 hectáreas en la actualidad. Es un crecimiento espectacular que ha convertido al país en el cuarto productor mundial por superficie cultivada.

La producción española ronda en 2024 las 8.900 toneladas anuales, lo que representa el 0,7% de la producción mundial. Castilla-La Mancha, con un clima y suelo perfectos para este cultuvo, concentra el 80% de la superficie de pistacho en España, con más de 60.000 hectáreas plantadas.

España exportó 3.910 toneladas en 2023 pero importó 15.693 toneladas, principalmente de Estados Unidos e Irán. Sin embargo, las previsiones indican que España se convertirá en el cuarto productor mundial y líder europeo en la próxima década.

Mayores exportadores e importadores del mundo

Estados Unidos no solo produce pistachos, también los exporta masivamente. En 2023 envió al exterior 329.904 toneladas de pistachos con cáscara. Es una cifra brutal que representa casi la mitad de su producción total. Ningún otro país se acerca: Irán exportó 39.485 toneladas y Turquía 31.923 toneladas.

Los principales importadores son China Continental (73.418 toneladas), Alemania (44.794 toneladas) y Turquía (43.075 toneladas). India e Italia también compran grandes cantidades, con 28.848 y 26.982 toneladas respectivamente. España importó 15.693 toneladas en 2023, ocupando el octavo puesto mundial.

Un dato curioso: Bélgica importa 11.073 toneladas pero exporta 26.752 toneladas. Lo mismo pasa con Alemania. Estos países compran pistacho, lo procesan o lo empaquetan y luego lo revenden a otros mercados europeos.

Las importaciones de EEUU: cerveza y plátanos

Estados Unidos tiene una economía muy diversificada en cuanto a importaciones de alimentos. Sus principales compras en 2023 fueron cerveza de cebada malteada (4,7 millones de toneladas), bananos (4,6 millones de toneladas), torta de colza (3,6 millones de toneladas) y aceite de colza (3 millones de toneladas).

También importó grandes cantidades de trigo (2,4 millones de toneladas), bebidas no alcohólicas (2,3 millones de toneladas), pastelería (2,2 millones de toneladas), azúcar (2,1 millones de toneladas) y tomates frescos (2 millones de toneladas).