El acuerdo entre Bruselas y Sudáfrica borra del mapa el 40% de mandarinas valencianas en sólo una década

El tratado comercial de la Unión Europea con Sudáfrica está pasando factura al campo valenciano. Según un informe de la Asociación Valenciana de Agricultores ... presentado este martes en Bruselas, la producción de clementinas y satsumas tempranas de la Comunitat Valenciana se ha desplomado un 40% desde 2016, año en que se firmó el acuerdo.

En ese mismo tiempo, las exportaciones sudafricanas de pequeños cítricos al mercado europeo se han más que triplicado, al pasar de 53.869 a 180.140 toneladas. Un hecho que ha llevado a la organización agraria a advertir de que el país africano ha plantado más de diez millones de árboles de mandarinas tardías, el equivalente a 24.000 hectáreas y unas 750.000 toneladas anuales de producción.

«Estamos asistiendo a una sustitución imparable de cítricos europeos por fruta de fuera, con mayor huella de carbono y sin reciprocidad en los controles», ha denunciado el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, tras reunirse con eurodiputados españoles y miembros de la Comisión Europea.

Y a la competencia desleal se suma el peligro sanitario. En octubre, los cítricos sudafricanos registraron cuatro nuevos casos de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y ya acumulan 17 interceptaciones en lo que va de año, según los informes del sistema europeo TRACES. Zimbabwe, país vecino, detectó 13 más en el mismo mes. Además, se han localizado dos cargamentos infestados de la falsa polilla, una plaga que debería eliminarse con el tratamiento en frío obligatorio por la Unión Europea.

En ese sentido, AVA-Asaja denuncia que Sudáfrica es el segundo país del mundo con más interceptaciones por plagas, sólo por detrás de Argentina, y reclama a Bruselas el cierre de fronteras mientras no se garantice la seguridad fitosanitaria de sus exportaciones. «La introducción del trips de Sudáfrica en nuestros campos es la última consecuencia de esta vergonzosa complicidad de Bruselas», ha lamentado Aguado.

Piden un estudio de impacto del acuerdo

La asociación exige a la Comisión Europea que evalúe de forma urgente el impacto económico, social y ambiental del tratado. «El abandono del 40% de nuestras mandarinas tempranas no puede seguir ignorándose. Europa no puede decir que defiende el medioambiente mientras favorece productos con más huella de carbono y menos controles», sostienen.