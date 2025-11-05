Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
Imagen de archivo de Cristóbal Aguado (derecha) en una protesta EFE

El acuerdo entre Bruselas y Sudáfrica borra del mapa el 40% de mandarinas valencianas en sólo una década

Los agricultores valencianos denuncian en la capital europea que el tratado con el país africano triplica sus exportaciones mientras hunde las clementinas y satsumas autóctonas

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

El tratado comercial de la Unión Europea con Sudáfrica está pasando factura al campo valenciano. Según un informe de la Asociación Valenciana de Agricultores ... presentado este martes en Bruselas, la producción de clementinas y satsumas tempranas de la Comunitat Valenciana se ha desplomado un 40% desde 2016, año en que se firmó el acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El acuerdo entre Bruselas y Sudáfrica borra del mapa el 40% de mandarinas valencianas en sólo una década

El acuerdo entre Bruselas y Sudáfrica borra del mapa el 40% de mandarinas valencianas en sólo una década