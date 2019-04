Agricultura estudia cómo flexibilizar las organizaciones de citricultores La campaña electoral retrasa la concreción de las posibles medidas encaminadas a revitalizar el sector naranjero V. LLADRÓ Miércoles, 3 abril 2019, 00:41

valencia. El Ministerio de Agricultura ha presentado a los representantes del sector citrícola 16 iniciativas encaminadas a revitalizar el mercado y superar la aguda crisis actual. La mayoría de las propuestas no van todavía más allá de su enunciado, de la intención de emprender, porque la campaña electoral ralentiza necesariamente la concreción de muchas de ellas, como así indicó Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación. El retraso se debe, lógicamente, a que el Gobierno actual en funciones no puede tomar decisiones a largo plazo durante este periodo, además de la incertidumbre de si continuará en el poder o habrá cambios y de que se intenta cuidar las formas para evitar posibles acusaciones de electoralismo. Al menos así se ha manifestado a los representantes citrícolas.

Sin embargo hay cuestiones en las que, por su carácter más técnico, se puede ir avanzando al margen de colores o cambios políticos. Por ejemplo, todo lo concerniente a las organizaciones de productores de cítricos (OPC). Todos están de acuerdo en que tiene que aumentar su número y el de los citricultores que se encuadren en ellas, para poder trabar mejor estrategias de futuro y para tener acceso a todas las ayudas de la UE para reordenar la producción, gestionar situaciones de crisis, promocionar el consumo, afrontar reconversiones... Ayudas que ahora se pierden en gran medida y que, según los expertos del ministerio, si se aprovecharan, la situación sería diferente.

Sin embargo, para que haya más OPC y mayor porcentaje de la producción encuadrada en ellas es preciso que cambien las reglas para su reconocimiento oficial como tales, que se flexibilicen las exigencias para que resulten atractivas a los agricultores, y en ello están los técnicos del ministerio.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA, defiende «que sean organizaciones fáciles de formar y que, al igual que ya se hace en otros países, no se obligue a permanecer en ellas más que un año, no cinco como ahora, y que se premie a las que liquiden bien, no que sean el fácil refugio de los gestores ineficientes».

Otras propuestas se dirigen a mejorar la información de producciones y mercados, potenciar Intercitrus, exigir en la UE reciprocidad con los países terceros, más controles...

También informó el ministerio de la inminente publicación en el BOE de una Orden que rebaja los módulos del IRPF en cítricos.