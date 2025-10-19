Agricultores del sureste de Francia se lanzan a producir Clemenules y Navelina

V. LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Las plantaciones citrícolas están extendiéndose de forma inusitada en el sureste de Francia, sobre todo en valles prelitorales entre Perpiñán y Aviñón. Se trata de una reconversión agrícola que se está llevando a cabo de forma espontánea pero bastante extensa, y muy continuada, por parte de muchos productores de estas zonas del Languedoc-Rosellón que sustituyen viejos cultivos de albaricoques y otros frutales de hueso por Clemenules y otras clementinas más precoces y naranjas Navelina o Fukumoto.

El cambio viene espoleado por la caída de rentabilidad de los frutales, también por el envejecimiento del arbolado y la necesidad de sustitución, así como por la falta de mano de obra para tareas que en muchos cultivos no tienen espera. En cítricos, en cambio, muchos trabajos puede organizarse de otra forma y con cierto margen de demora; incluida la recolección, que no es exigencia rigurosa de pocos días, como con otras frutas.

También animan a esta reconversión las expectativas del propio mercado citrícola francés, dada su gran dependencia de las importaciones de España o Marruecos, la ausencia de heladas fuertes en los últimos años y la disponibilidad de agua de riego, buena tierra y fácil disposición del conocimiento necesario para llevarlo todo a buen fin. Compran los plantones en viveros de Alcanar (Tarragona) y prefieren variedades tempranas.