Afectados compran un coche nuevo en un concesionario. JL Bort

Los afectados por la dana que compren un coche nuevo podrán acceder a las ayudas del Gobierno hasta final de año

El Ministerio de Industria amplía el Plan Reinicia Auto+, que hasta el momento ha cubierto la adquisición de 39.310 vehículos

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:01

El Gobierno ha ampliado el plazo del Plan Reinicia Auto+, que concede ayudas directas a los afectados por la dana que perdieron su vehículo ... durante la riada, hasta final de año. El Ministerio de Industria ha anunciado este jueves la prórroga de una medida anunciada ayer en el BOE que hasta ahora ha sufragado parte del coste de 39.310 vehículos, la mayoría de ellos electrificados, de las 41.759 solicitudes recibidas.

