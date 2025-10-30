Los afectados por la dana que compren un coche nuevo podrán acceder a las ayudas del Gobierno hasta final de año

El Gobierno ha ampliado el plazo del Plan Reinicia Auto+, que concede ayudas directas a los afectados por la dana que perdieron su vehículo ... durante la riada, hasta final de año. El Ministerio de Industria ha anunciado este jueves la prórroga de una medida anunciada ayer en el BOE que hasta ahora ha sufragado parte del coste de 39.310 vehículos, la mayoría de ellos electrificados, de las 41.759 solicitudes recibidas.

Así lo recoge el BOE publicado ayer, que incluye las nuevas medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a la dana del pasado año.

Según explica el Gobierno a través de un comunicado, el Plan Reinicia Auto+ ha sido «una medida muy aplaudida por el sector», a pesar de que únicamente un tercio de los ciudadanos que perdieron su vehículo en la tarde del 29 de octubre se ha acogido al mismo a la hora de comprar uno nuevo.

Cabe recordar que el plan diseñado por el Ejecutivo otorga bonificaciones de hasta 10.000 euros para la compra de coches nuevos electrificados y de 5.000 euros para los de combustión e híbridos no enchufables. En el caso de los vehículos de segunda mano, que deberán tener como máximo tres años, los electrificados tienen una ayuda de 4.000 euros y los de combustión e híbridos, hasta 2.000 euros. En cuanto a las motos, para las nuevas las ayudas son 2.000 euros para modelos electrificados y de 1.000 euros para las de combustión o híbridas. En el caso de las usadas, el complemento es de 1.000 euros para las eléctricas y 500 euros para combustión e híbridas.

A día de hoy se han presentado un total de 41.759 solicitudes de ayudas y se han pagado 39.310 por un valor total de 203,36 millones de euros. De dichas solitudes, 22.670 corresponden a vehículos con algún tipo de electrificación (eléctricos e híbridos), y 19.089 a vehículos de combustión.