Afectados por la crisis pleitean con los promotores que vuelven a la actividad Edificio en construcción en Valencia. / Jesus Signes Clientes y subcontratas recurren a la vía penal con acusaciones por diversos delitos para presionar y llegar a cobrar sus deudas ELÍSABETH RODRÍGUEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:30

valencia. La recuperación de la actividad inmobiliaria no sólo ha traído consigo nuevas promociones, también viejas contiendas y litigios. El estallido de la burbuja del ladrillo dejó muchas víctimas por el camino. No se trata sólo de las empresas que tuvieron que cerrar, sino de los clientes o las subcontratas que se quedaron sin vivienda o sin cobrar parte de su proyecto. Estas víctimas son las que, precisamente, han vuelto para recuperar el dinero que las promotoras les adeudan desde hace años. Unas deudas que no se saldaron debido a la insolvencia de las compañías, algunas de las cuales, se han sobrepuesto y han vuelto al mercado ya sea bajo el mismo nombre u otro distinto.

En concreto, en los últimos dos años ha habido un repunte de las denominadas 'querellas catalanas', una denuncia por la vía penal que busca presionar a la promotora para que acceda al pago de su deuda a cambio de retirar la acusación de delito, según explica Antonio Pérez Gelde, socio de Carbonell abogados.

Las nuevas perspectivas de crecimiento explican el tirón de este fenómeno en la Comunitat, donde la crisis del ladrillo fue especialmente severa en comparación con otras regiones de España. «Muchos de los que se han quedado en el camino ven que la única vía para recuperar lo perdido es mediante este procedimiento. Se quedaron sin cobrar cantidades que les debían, ya que la empresa se declaró insolvente o concursada, pero ahora están volviendo a funcionar», afirma el experto, quien matiza que dicha empresa puede que haya vuelto al mercado con otra persona jurídica.

La cuestión clave reside en que, en muchas ocasiones, dichas acusaciones «no tienen fundamento» pero, sin embargo, son notablemente efectivas para ejercer presión y conseguir resolver el impago, cuenta Pérez. «Muchas veces hay dudas sobre el delito, puede que no se haya cometido, pero se utiliza esa denuncia para presionar y que la persona llegue a un acuerdo y te pague», sostiene Pérez, quien subraya que «en lugar de ir a un procedimiento civil, que requiere más tiempo, se utiliza la querella catalana».

Así, aunque en algunos casos se podría obtener la razón por la vía civil, «los afectados están tan enfadados con las promotoras, ya sea por quedarse sin vivienda o sin dinero, que se ven legitimados para ello», indica.

También se dan casos en los que los particulares o subcontratistas denuncian a promotoras que no se han recuperado y, por tanto, no han vuelto a la actividad. «En esas situaciones, lo que ocurre es que como por la vía civil no hay por donde pillar a la empresa, porque está concursada o liquidada, se recurre a la vía penal para conseguir cobrar su dinero», sentencia.