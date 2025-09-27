La acuicultura se reivindica en Valencia como garantía de futuro, empleo y sostenibilidad

Sandra Paniagua Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:35 Compartir

La acuicultura, que hace apenas unos años era para muchos un mundo desconocido, se ha convertido hoy en un sector decisivo para que el pescado no falte en nuestra dieta. Y esta semana, Valencia ha sido el escaparate europeo de esa transformación al acoger el Congreso Aquaculture Europe 2025. Una cita que ha reunido a representantes de primer nivel de España y de toda Europa.

Aprovechando el encuentro, LAS PROVINCIAS y Acuicultura de España organizaron en La Rotativa una mesa de debate para mirar de frente a la acuicultura, analizar su presente y dibujar su futuro. Sobre la mesa se pusieron temas de peso: desde el papel de las asociaciones a la hora de impulsar la sostenibilidad, hasta el impacto de la normativa más reciente, la percepción del consumidor, la necesidad de campañas de comunicación efectivas, los obstáculos administrativos y medioambientales o la importancia de la innovación y el trabajo conjunto.

En la conversación participaron Garazi Rodríguez, representante de la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar); Diego Mendiola, en representación del Congreso Aquaculture Europe 2025; Purificación Azuara, jefa de sección de Auditoría en la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana; y Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu).

«España es el primer productor de la Unión Europea y este sector da empleo de calidad en zonas rurales y costeras donde otras industrias no llegan», comenzaba resumiendo Garazi Rodríguez, con convicción, consciente de que detrás de esas cifras se esconden historias de vida y de arraigo, ya que «es un sector muy diverso, con especies que van desde la trucha y el esturión en los ríos, hasta la dorada o la lubina en el Mediterráneo o el rodaballo en Galicia». La idea es sencilla: aprovechar la riqueza de ecosistemas que tiene nuestro país para alimentar a la población de forma sostenible.

Rodríguez insistió en que no se trata solo de economía, sino de futuro. «La pesca extractiva ha alcanzado ya su máximo rendimiento sostenible. No puede crecer más y, mientras tanto, la población mundial sigue aumentando. Gracias a la acuicultura ya se produce el 50% de los alimentos acuáticos en el mundo». Además, lo dijo sin rodeos: «Si queremos pescado en nuestras mesas, necesitamos apostar por este camino».

Ese compromiso lo traslada también al trabajo de Apromar, que desde 1986 agrupa a las empresas del sector. Publican memorias de sostenibilidad, comparten datos de forma transparente y lanzan campañas como 'Acuicultura de España', con un lema que no deja lugar a dudas: sin acuicultura no habría pescado para todos. «Las empresas compiten, claro, pero saben que juntas son más fuertes a la hora de afrontar los retos», apunta Rodríguez.

La administración, por su parte, ha tratado de acompañar este crecimiento. Purificación Azuara, desde la Conselleria de Agricultura de la GVA, recordó que en 2016 ya se elaboró un plan estratégico específico y que después llegaron normas como la Ley de Pesca de 2017 o los decretos de 2022 y 2023. «Nuestro objetivo es facilitar la implantación de las explotaciones y garantizar su sostenibilidad social y ambiental», aseguró. La Comunitat Valenciana, dijo, cuenta además con un ecosistema de investigación privilegiado: desde el CSIC en Torre la Sal hasta la Universitat Politècnica de València. Incluso se han puesto en marcha módulos de FP en acuicultura, porque sin formación no habrá relevo generacional.

La dimensión internacional del sector se ha podido ver esta semana en Valencia, con el Congreso Aquaculture Europe. Diego Mendiola recordó con entusiasmo el ambiente: «Han venido casi 3.000 personas de más de 70 países. Es impresionante ver el lema Aquaculture for everyone hecho realidad». El encuentro, según estimaciones, dejará un impacto económico en la ciudad de unos dos millones de euros, sirvió para tejer complicidades entre empresarios, científicos y administraciones. «Es un evento que se celebra todos los años en diferentes ciudades y en los que hay que estar presentes», dice Mendiola. Allí se habló de bienestar animal, de nutrición sostenible, de genética, de innovación. Y, sobre todo, se compartió una idea: la acuicultura es ya parte esencial de la seguridad alimentaria europea.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en lo que respecta al consumo. Fernando Móner, lanzó un aviso en la mesa de expertos: «En España todavía hay un 36% de familias que solo come pescado una vez por semana y más de un 6% que lo hace cada quince días». Demasiado poco, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos dos o tres raciones semanales. «No se trata de diferenciar entre pesca o acuicultura, sino de que comamos más pescado, porque es esencial para la salud», insistió.

La percepción social es otro frente. La palabra 'piscifactoría' sigue generando rechazo en la sociedad, pese a que se trata de un sector sometido a controles exhaustivos. Por ello, el sector prefiere hablar de granjas o criaderos. «Más de la mitad de las fake news que circulan tienen que ver con la alimentación», alerta Móner. Y en lo que Rodríguez coincide es en que hay que trasladar mensajes más claros y positivos, ya que «cuando llevamos a los niños a visitar las granjas, salen encantados y luego se lo cuentan a sus padres. Esa es la mejor forma de normalizar el consumo de pescado de acuicultura». A esta labor se suman campañas con científicos, embajadores e influencers que ayudan a romper este tipo de prejuicios que todavía existen en la actualidad.

Porque en materia de seguridad alimentaria, pocas dudas caben. El riesgo, coincidieron todos los ponentes, está en la competencia desleal de productos importados desde países con estándares más bajos. Por ello, Rodríguez advirtió que «España importa más del 60% del pescado que consume. Muchas veces el consumidor piensa que lo que compra en la pescadería es local, pero no siempre es así. Hay que aprender a mirar la etiqueta».

El crecimiento del sector también tropieza con la burocracia. «Los trámites para abrir una granja son muy largos y complicados», admitió Azuara, a lo que Mendiola añadió que a ello se suman los conflictos de uso del espacio marítimo al señalar que «las mejores zonas para instalar granjas suelen coincidir con áreas turísticas». Por su parte, Rodríguez lo resumió con un ejemplo claro: mientras aquí una concesión puede tardar años, en otros países se resuelve en cuestión de meses. Y eso hace que muchos inversores se marchen. El horizonte tampoco despeja dudas: el fondo europeo FEMPA, principal fuente de apoyo, expira en 2027 y aún no se sabe qué ocurrirá después. Por lo que este hecho genera cierta incertidumbre en el sector.

A todo ello, el cambio climático añade presión. En la Comunitat Valenciana algunas granjas ya han tenido que desplazarse por el aumento de la temperatura del mar. Pero también abre una ventana de oportunidad. «La acuicultura es uno de los sectores con menor huella de carbono, entre 4 y 5,5 kilos de CO2 equivalente/kg de producto, frente a los 8 del pollo, 10 del porcino o rangos de14-82 de la vaca», explica Mendiola. Asimismo, proyectos con algas y mejillones están mostrando su capacidad para capturar carbono y regenerar ecosistemas. Rodríguez subrayó que tres de cada cuatro empresas del sector ya usan energías renovables o tienen planes para hacerlo. A lo que sumó el hecho de que «la acuicultura puede desarrollarse incluso en espacios protegidos como la Red Natura 2000, siempre de forma sostenible», insistió.

En ese escenario, todos coinciden en que la clave está en la cooperación. Fernando Móner lo explicó con sencillez. «Lo principal es que se consuma pescado, que cumpla con las normas y que se produzca en condiciones de competencia leal. El consumidor debe confiar en lo que compra». Azuara apuntó a la necesidad de agilizar los permisos sin relajar los controles, mientras que Mendiola solicitó más innovación tecnológica y soberanía alimentaria, mientras que Rodríguez volvió al mensaje inicial: «Nuestro reto es mejorar la imagen del sector y lograr que la acuicultura se perciba con naturalidad. Tenemos científicos punteros, recursos de calidad y empresas comprometidas. Solo necesitamos un marco que nos permita crecer y dar a la sociedad lo que pide: pescado sano, seguro y sostenible para todos».