Actiu acelera envíos de muebles a Reino Unido ante el 'Brexit' y prepara un nuevo almacén logístico Anecoop alerta de que una salida sin acuerdo sería «negativa» para el sector agro valenciano pero afirma que la empresa preparada por su experiencia en mercados no europeos ELÍSABETH RODRÍGUEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 23:54

La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha empujado a las empresas españolas y, por ende, a las valencianas a configurar planes de contingencia ante lo que pueda suceder. Entre las compañías que actúan con más celeridad se encuentra Actiu, fabricante valenciano de mobiliario de oficina, que está adelantando sus exportaciones al país británico y prepara un nuevo almacén logístico en su filial inglesa con el objetivo de hacer acopio de stock y, así, aminorar el impacto de los aranceles, que pueden ascender hasta el 0,25%, y evitar retrasos en las entregas.

«Estamos adelantando la producción de todos los proyectos que entran de Reino Unido para que salgan antes de las próximas dos semanas. Tienen prioridad absoluta», explicó ayer el manager de departamento de Negocio Internacional, Vicent Berbegal, a LAS PROVINCIAS tras su ponencia en la mesa redonda 'El futuro en las relaciones empresariales y financieras con Reino Unido', celebrada en el marco de Forinvest. El adelanto de las exportaciones, según cuenta Berbegal, es evitar posibles retrasos y colapsos en la frontera una vez se vote la salida de la Unión Europea.

Por otro lado, Berbegal también mencionó en la ponencia que una de las medidas previstas es el almacenamiento de stock en Reino Unido. «Nosotros fabricamos todo en España y planteamos almacenar stock en la filial de Reino Unido para abastecer los proyectos del día a día», concretó el profesional a este diario y afirmó que, para ello, crearán una plataforma logística donde guardarán «volúmenes importantes» de productos «que funcionan». «Tenemos un plan de contención de stock ya fabricado. A la menor señal, se activará el botón rojo», apostilló Berbegal, quien matizó que esta medida estaría en marcha «hasta que se regularice la situación».

Con esta operación, Actiu no sólo trata de amortiguar, en la medida de lo posible, el impacto de un incremento arancelario sino que busca evitar retrasos en las entregas a clientes británicos una vez se apruebe el 'Brexit'. «Se habla de que podría haber un caos en la frontera que dilataría los tiempos de entrega. Eso nos perjudicaría, ya que podríamos sufrir las multas de clientes por no cumlir con nuestros tiempos de entrega», indicó.

Otra de las medidas planteadas por Actiu es la creación de un laboratorio específico en su sede de Alicante, donde se realizarían los controles y ensayos correspondientes a los tratamientos que reciben los muebles. «Dentro de la misma fábrica de Actiu montaríamos un espacio bunkerizado con todos los pesticidas y tratamientos con el objetivo de facilitar el acceso directo a Reino Unido sin pasar por una serie de controles y aduaneros», explicó Berbegal. Es decir, Actiu adelanta el trabajo necesario para conseguir el certificado de calidad indicado en caso de que se endurezcan los controles de calidad en el país gobernado por Theresa May.

Por su parte, el director general de Anecoop, grupo cooperativo valenciano de frutas y cítricos, aseguró que no cuentan con un plan de prevención concreto. «Exportamos a muchos países terceros y tenemos experiencia comercial en países de fuera de la Unión Europea, por lo que estamos preparados si hubiera un 'Brexit' sin acuerdo», sostuvo el dirigente, quien alertó que una salida desordenada sería «catastrófica para Reino Unido y negativa para el sector agroalimentario valenciano». No obstante, dijo ser «optimista» y manifestó su confianza en que «habrá un 'Brexit' con acuerdo». Pese a ello, sí contempló la posibilidad de que se produzcan «problemas» después del periodo transitorio en caso de que «se suban aranceles».

El embajador de RU asegura que «necesitan las importaciones valencianas»

En ese sentido, el embajador británico en España, Simon Manley, que participó en la ponencia, calmó los ánimos y aseguró que las relaciones comerciales serán «igual o más fuertes» en el futuro. «Reino Unido no va a alimentarse solo de 'fish and chips'. Necesitamos estas importaciones valencianas», sentenció el diplomático, quien volvió a insistir en que su Gobierno no pondrá controles fitosanitarios al sector agroalimentario. «Estamos mirando cómo responder a las preocupaciones y preguntas de los diputados británicos pero nuestra intención es que la semana que viene consigamos el apoyo parlamentario para salir de la UE de una manera ordenada. Es la negociación más importante de nuestra historia», concluyó.