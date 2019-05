Los accidentes laborales causan 10 muertes hasta marzo en la Comunitat La cifra se ha reducido en dos tercios tras los 29 fallecimientos que se registraron el año pasado en el mismo periodo R. E. Sábado, 18 mayo 2019, 01:19

MAdrid/Valencia. Los accidentes de trabajo causaron diez muertes en el primer trimestre en la Comunitat, ocho de ellos ocurridos durante la jornada laboral y dos in itinere. La cifra es dos tercios inferior a la del año pasado en el mismo periodo, cuando fallecieron 22 personas en su puesto de trabajo y siete in itinere. En los tres primeros meses del año, en la Comunitat se registraron 12.710 accidentes en jornada y 1.819 in itinere, de los que 124 fueron graves y 14.395 leves, según el Ministerio de Trabajo.

En el conjunto nacional, los accidentes de trabajo causaron 140 muertes en el primer trimestre, 30 menos que en el mismo periodo de 2018, lo que supone un descenso del 17,6 %. Del total de accidentes mortales, 109 fueron durante la jornada de trabajo, 26 menos que en el mismo periodo del año anterior, y 31 in itinere, 4 menos que en 2018.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores fallecidos durante la jornada de trabajo, 94 eran asalariados, 38 menos que en 2018, y 15 trabajadores por cuenta propia, 12 más que el año anterior. Por sexo, el índice de mortalidad fue mayor en los hombres, con 103 varones, 24 menos que hace un año, respecto a las 6 mujeres fallecidas, 2 menos que en 2018.

Las principales causas de fallecimiento fueron infartos, derrames y causas naturales, con 49 muertes, seguido por los accidentes de tráfico, con 22; golpe resultado de una caída, con 17; quedarse atrapado, aplastado o sufrir una amputación, con 12, y choques o golpes contra objetos en movimiento, con 6.

Por sectores, los servicios registraron 60 víctimas mortales; la construcción, 24; la industria, 18, y el agrario, 7. In itinere murieron 31 trabajadores, de los cuales 30 fueron hombres, igual que en 2018, y 1 mujer, 4 menos que hace un año. Las causas más comunes fueron los accidentes de tráfico, con 28 muertes, y los infartos, derrames y causas naturales, con 1 fallecimiento. En cuanto a los accidentes que causaron bajas laborales, se registraron 151.070 hasta marzo, 8.449 más que en 2018, lo que supone un aumento del 5,9 % en tasa interanual. De estas bajas, 131.074 fueron en jornada de trabajo, 8.751 más que en 2018, y 19.996 in itinere, 302 menos que hace un año.