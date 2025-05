Un abogado laboralista advierte del error que nunca debes hacer a la hora de fichar: «No vas a poder reclamar»

Tamara Villena Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 15:17 Comenta Compartir

La jornada laboral es uno de los temas más debatidos en España desde siempre: que si no debería haber jornada partida, que si con ocho horas al día no te da tiempo a ver a tu familia o incluso los hay que aseguran que se les quedan cortas y terminan necesitando más. Cada uno tiene su opinión y la intención del Gobierno rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas ha hecho que el tema esté más en el foco que nunca.

Por el momento, el Estatuto de los Trabajadores marca una jornada máxima de 40 horas, a excepción de algunos casos pactados por convenio. Pero la realidad, es que muchos trabajadores suelen terminar haciendo horas de más y alargando sus horas de trabajo más de lo que toca.

En algunas empresas esas horas 'extra' sí que quedan en registro, pero también hay otros muchos casos en los que el trabajador prefiere no reflejarlo de manera formal a favor de la empresa. Una situación sobre la que el abogado laboralista Juanma Lorente se ha pronunciado a través de su perfil en TikTok, donde suele compartir información sobre cuestiones laborales.

«Si trabajas ocho horas, en el registro de jornada, firma ocho horas. De ocho a cuatro. Si trabajas nueve, firma de ocho a cinco. Si trabajas 11, en el registro de jornada pon que has trabajado once horas», advierte el especialista, que aconseja no dejarse llevar por la preocupación de que estos datos «a las empresas no les sientan bien».

El abogado detalla que, en el caso de que haya un conflicto laboral, este tipo de registro pueden ser determinantes para que el trabajador pueda salir ganando: «Si trabajas 11 horas y firmas como que has hecho ocho al día, el día de mañana cuando la buena relación que tienes ahora mismo con tu empresa, que crees que va a durar toda la vida, cuando acabe eso y venga el divorcio si tienes firmadas ocho horas no vas a poder reclamar las 11 horas», recomienda.

Hay que tener en cuenta que, tal y como explica el experto, muchas veces estos casos se pierden porque a los abogados les resulta muy complicado poder demostrar que el trabajador ha hecho horas de más si no hay ningún papel firmado por él en el que conste como tal: «Ahí te va a recorrer el demonio por dentro y vas a decir 'con lo bien que me he portado yo con esta gente'», asegura.

Lorente recuerda que, aunque creas que es algo imposible si en el momento actual tienes una buena realación con tu empresa, nunca se sabe qué puede pasar en un futuro. «El problema te va a llegar en algún momento: o bien por firmar nueve horas y la empresa se enfada o bien el que te vas a enfadar vas a ser tú cuando te despidan o cuando te hartes a hacer horas y no puedas reclamarlas», concluye.