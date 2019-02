VALVERDE, MI FAVORITO

Arranca hoy una de las citas importantes en nuestro calendario y que nos afecta directamente a los valencianos. Esta Volta, desde mi punto de vista, destaca por su equilibrio. Tiene un poco de todo, que es lo importante para todos. Posee etapas con montaña, etapas para rodadores que pueden resultar peligrosas y una contrarreloj. El final de la Volta, con esa última etapa con meta en Valencia, es espectacular, porque los aficionados podemos ver de cerca a todos esos grandes profesionales que hay inscritos.

A la hora de escoger quiénes se perfilan como principales favoritos, por supuestísimo sitúo en primer lugar a Alejandro Valverde. Llevará el dorsal número 1 porque hay que recordar que fue el ganador del año pasado de la Volta. Pero, además, llega rodado y eso lógicamente le sitúa como el principal candidato para llevarse el triunfo final. Sé que viene con ilusión porque, además, el simple hecho de que repita presencia aquí es porque realmente le interesa, porque ha disfrutado cuando ha rodado por la Comunitat y principalmente porque se ve ganador. Veremos qué pasa en la última etapa, pero para mí es el hombre a batir.

Hay otro corredor del que no tenemos por qué olvidarnos a la hora de señalar los que pueden pelear por el triunfo. Me refiero a Geraint Thomas, del equipo Sky y que fue el vencedor el año pasado del Tour de Francia. Habrá que estar muy pendiente de él, aunque quizás venga un poco a la expectativa para comprobar en qué estado de forma se encuentra actualmente, ya que sus objetivos a estas alturas de la temporada pueden ser otros. Dan Martin, además, es otro de los que hay que tener muy en cuenta, como también a Adam Yates (MTS), segundo clasificado el año pasado en la Volta. Como valenciano no me puedo olvidar de Rubén Plaza (Cycling Academy), un corredor que tiene historia, ganador de etapas importantes tanto en el Giro como en el Tour. En casa, querrá hacerlo bien.