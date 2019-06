BALONCESTO El Zenit descarta el fichaje de Toni Muedra EFE. Miércoles, 19 junio 2019, 23:50

Toni Muedra, exdirector deportivo del Valencia Basket y ex miembro de la secretaría técnica del Bayern Munich, no fichará finalmente por el Zenit de San Petersburgo. Tras varias semanas de conversaciones ambas partes no llegaron a un acuerdo y decidieron romper con la negociación y seguir caminos diferentes. Formado como técnico en el Valencia Basket, Muedra estuvo durante seis años en la secretaría técnica de la entidad, de la que fue director deportivo desde 2009 a 2014, un periodo en el que el conquistó dos Eurocups.