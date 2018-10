Will Thomas habla en la pista El Valencia Basket barre al Trento en la segunda parte gracias al juego interior | Pese a tener de nuevo lagunas durante el encuentro, la victoria llegó con una mejora con respecto al triunfo frente al Fuenlabrada en la ACB JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:10

El Valencia Basket encarriló la victoria ante el Dolomiti Trento en un tramo del tercer cuarto donde Will Thomas y Alberto Abalde anotaron tres triples y se asistieron mutuamente. Primero, el gallego al de Baltimore para el 52-42, con dedicación del pívot a su compañero, y después con dos pases seguidos del americano al español para subir el 57-47. No hay mejor símbolo para sellar la pequeña grieta abierta por la crítica de Will Thomas, en caliente y en frío, sobre el egoísmo en la pista. Lo que pasa en un parquet siempre es bueno cerrarlo sobre las mismas tablas de madera. El conjunto taronja logró quitarse los nervios previos para acabar ganando de forma convincente, aunque de nuevo con esas pequeñas desconexiones que volvieron a certificar que los valencianos son un equipo en construcción. Eso sí, puestos a construir es mejor hacerlo desde un 4-1 en la primera vuelta de la Eurocup y viajando la próxima semana a Lyon a jugarse el liderato del Grupo C. El ASVEL cerró la primera vuelta en lo más alto por tener menos puntos encajados que los taronja.

Si algo estaba claro tras todo el ruido producido por las declaraciones de Will Thomas es que el jugador iba a querer demostrar el mismo compromiso, y nivel de baloncesto, que está mostrando en el arranque de temporada. El de Baltimore fue un ciclón en la zona, con 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 29 de valoración. Dubljevic fue su mejor complemento, con otros 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 20 de valoración. El gran borrón en ese apartado fue el de Mike Tobey, que sigue sin encontrar su hueco en la rotación y que acabó expulsado tras cometer dos faltas seguidas en los últimos segundos del tercer acto.

El conjunto taronja siguió atrapado en sus dudas durante el primer cuarto, donde nunca encontró el ritmo de partido lastrado por las pérdidas de balón. Tras el 8-2, los hombres de Ponsarnau sufrieron otra de esas desconexiones que llevan por la calle de la amargura al técnico en el arranque de la temporada y el Trento, con un parcial de 9-19, se marchó por delante al inicio del segundo cuarto (17-21). La dinámica continuó tras la reanudación, estirando el parcial favorable para los italianos hasta aun 12-23 con triple de Forray (20-25). Era el momento de dar un paso al frente o convertir la noche en una pesadilla europea.

Jaume Ponsarnau Entrenador del Valencia Basket

Con Dubljevic como eje y Labeyrie cerrando el rebote, los valencianos despegaron en la Fonteta. Una canasta más adicional de Van Rossom y un triple del belga sirvieron de espoleta para iniciar un estirón en el marcador que llevó el parcial hasta un 22-10, con un triple de San Emeterio (42-35) que encendió por primera vez las gradas del vetusto pabellón de Hermanos Maristas. Otro triple, de Dubljevic, permitió a los taronja marcharse al paso por vestuarios con la máxima renta de la primera parte (45-37) y, lo más importante, el rostro más relajado. Algo más importante de lo que parece. Esa inercia estiró el parcial de aquel 20-25 a un 56-31, con un triple de Matt Thomas que sentenció la victoria (76-56). La victoria, sin tener demasiado brillo por el nivel del rival, sí que mejoró la imagen ofrecida ante el Fuenlabrada.