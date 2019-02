Will Thomas cambia de agente y se ultima el fichaje de Brizuela Will Thomas controla el balón ante un jugador del Barcelona. / ep El americano firma con la agencia You First en un movimiento que puede complicar un futuro proceso de renovación con el Valencia Basket JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 17 febrero 2019, 23:59

madrid. La Copa del Rey siempre se convierte en el pistoletazo de salida para la planificación deportiva de los clubes de la ACB. El Valencia Basket no es una excepción. El director deportivo de la entidad taronja, Chechu Mulero, permaneció en Madrid hasta el sábado pese a la derrota del conjunto de Ponsarnau en el partido de cuartos de final del jueves. Uno de los movimientos que pueden cobrar su importancia al acabar la temporada no ha tenido a los valencianos como sujeto activo, aunque afecta a uno de los pilares del actual proyecto en la Fonteta.

Tal y como confirmaron a esta redacción fuentes conocedoras del caso, Will Thomas ha decidido cambiar de agencia de representación para fichar por You First. El movimiento ha sido uno de los más comentados en los corrillos de la Copa y puede ser importante en una futura negociación para ampliar su vinculación que finaliza en junio. Tanto su fichaje como su nuevo contrato con el Valencia Basket, firmado en verano de 2018, fue negociado por su anterior agente, Mario Scotti. En caso de firmar la ampliación de contrato la normativa FIBA estipula que la comisión le correspondería al agente original, pese a que en verano de 2019 la firma ya la tendrá su nueva agencia de representación. Cuando se produce un movimiento así a mitad de temporada con un jugador con contrato en vigor hasta final de campaña la lógica que suele aplicar la agencia que ficha a ese deportista es priorizar un cambio de equipo para poder cobrar la comisión. Algo que, por otra parte, entra dentro de la lógica mercantil de esa actividad.

El Valencia Basket está obligado a iniciar su planificación con tiempo, pese a que el modelo final de plantilla estará determinado por la presencia o no en la Euroliga, puesto que Will Thomas no es el único jugador que acaba contrato en junio de 2019. En idéntica situación se encuentran Guillem Vives, Antoine Diot, Rafa Martínez, San Emeterio y Doornekamp. Es decir, seis de las trece fichas profesionales, Sergi García está dado de alta como jugador vinculado, terminan su vinculación con el club al término de la temporada. Tres de ellos son cupos de formación. Un dato fundamental.

El club de la Fonteta sopesa reforzar el puesto de alero y un perfil que gusta es el de Vlatko Cancar

Uno de los primeros movimientos que ha realizado la entidad taronja se ha centrado en el mercado nacional, donde todo apunta a que habrá algún cambio. Darío Brizuela, que puede jugar tanto de base como de escolta, es la primera prioridad. El vasco renovó su contrato con el Estudiantes en 2016 y termina su vinculación al final de la temporada. Como ya ocurrió en otras situaciones, el Valencia Basket se ha adelantado a otros pretendientes y a día de hoy es el que tiene más números para seducir a Brizuela. Algo que, como también es habitual (ocurrió en su momento con operaciones como la de Abalde o Matt Thomas) todas las partes negarán en los próximos meses. En la Copa, varias fuentes utilizaron el concepto «apalabrado» para definir la situación del jugador con el Valencia Basket. Otro de los puestos que la entidad de la Fonteta sopesa reforzar es del alero alto, donde perfiles como el de Vlatko Cancar, actual jugador del San Pablo Burgos, encajan.