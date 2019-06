Vives: «Quiero seguir jugando, aprendiendo y luchando por títulos en Valencia»

valencia. Guillem Vives cumplirá el 16 de junio 26 años, en el segundo aniversario del título de la ACB del Valencia Basket, y la cotización de sus acciones han ido al alza con su gran final de temporada. Con Diot sin sitio en la plantilla para la próxima temporada el base, que recibió la visita en los últimos días de su agente Manel Bosch, tendrá una propuesta de renovación en los próximos días si no hay ningún giro inesperado en la habitual semana de reflexión que siempre se da el club cuando culmina una temporada. El catalán dio el primer paso nada más terminar el partido ante el Real Madrid para expresar su deseo de renovar una sexta temporada: «Espero poder seguir. Estoy muy contento, identificado y es el club el que decidirá por su bien. Espero que el bien sea que Guillem Vives esté. No he recibido ninguna propuesta aún por lo tanto todavía no he dado una respuesta de que sí ni que no. Hablaremos y les daré mi opinión pero tengo claro que quiero seguir aprendiendo, jugando y luchando por títulos en el Valencia Basket».

Quien ya no estará es Rafa Martínez. El compañero de habitación de Vives en los viajes. El base no pudo evitar la emoción a la hora de hablar de su amigo: «Le he dicho tras la ovación de la Fonteta que eso no lo tiene nadie, todo lo que lleva ganándose tanto en la pista como fuera porque es una gran persona. Es con el que he pasado más horas, con el que he compartido los momentos buenos y malos, mi compañero de habitación y va a ser duro no verlo en el vestuario». La continuidad de Ponsarnau será clave en la decisión de renovar a Vives. «Estoy contento por Jaume. Se ha ganado un respeto», declaró con respecto a la renovación del técnico.