Vives es duda para Las Palmas y Sastre tiene opciones de volver El catalán arrastra una sobrecarga, el club ya tiene a 300 aficionados asegurados para la final de Berlín y se está llenando un tercer avión J. C. VILLENA Viernes, 29 marzo 2019, 00:49

valencia. El Valencia Basket viaja hoy a Las Palmas donde mañana tratará de defender la cuarta plaza de la ACB frente al Gran Canaria de Pedro Martínez que sigue a una victoria del descenso. El último entrenamiento en la Fonteta será clave para decidir los doce jugadores que se suben al avión puesto que ayer Jaume Ponsarnau anunció que Guillem Vives es seria duda al sufrir una sobrecarga desde el partido ante el Joventut. El base se ha entrenado a un menor ritmo que sus compañeros durante toda la semana y el técnico señaló que «probablemente» no viajará a Las Palmas. Con la final de la Eurocup en menos de dos semanas no se va a correr ningún riesgo. Quien sí que tiene opciones de regresar con el equipo es Joan Sastre que se ha incorporado progresivamente a los entrenamientos del Valencia Basket tras superar su esguince en el hombro derecho. Tras el último entrenamiento viajarán a Gran Canaria los doce jugadores en mejores condiciones físicas de los catorce en nómina, con lo que el técnico tendrá que hacer dos descartes. Posnarnau aprovechó su rueda de prensa para agradecer al MoraBanc de Ibon Navarro las facilidades para adelantar al viernes 5 de abril el último partido previo a la final de la Eurocup: «Su actitud y colaboración ha sido exquisita y se lo agradecemos muchísimo. Nos da la vida. El problema no era el partido del sábado sino la vuelta por todo lo que supone el viaje a Andorra».

Por otra parte, en las oficinas del club se sigue trabajando para conseguir ese sueño de desplazar a Berlín a 1.000 aficionados para el segundo partido de la final de la Eurocup. El Valencia Basket ya ha llenado dos aviones, un chárter grande con aficionados y el avión oficial donde estarán los VIPS, y con 300 seguidores ya asegurados, más los particulares que están comprando las entradas en la web del Alba y viajarán por su cuenta, se trabaja para llenar un tercer avión. Si hubiera más demanda se llegaría a ese tope del millar de entradas.