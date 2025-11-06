El Valencia Basket visita a un Zalgiris Kaunas en plena forma

El primer equipo masculino de Valencia Basket visita la pista del actual líder de la EuroLeague viajando a Lituania para medirse al Zalgiris Kaunas (viernes ... 7, 19:00h, Zalgirio Arena, M+ Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de la máxima competición europea.

El equipo taronja tendrá una dura prueba para su racha que es ya de seis triunfos consecutivos en la pista de un equipo que está dominando las estadísticas en los dos lados de la cancha y que está realizando uno de los juegos más sólidos y atractivos de la competición. Aunque sus precedentes en la cancha del conjunto lituano son positivos (ha ganado en cinco de sus siete visitas), el Zalgiris se ha impuesto al Valencia Basket en cuatro de las últimas cinco ocasiones en las que se han encontrado.

Cuenta con su plantilla al completo disponible para este encuentro, el norteamericano Braxton Key podría jugar sus primeros minutos en EuroLeague tras debutar el fin de semana en Liga Endesa y el pívot Yankuba Sima espera su oportunidad para jugar sus primeros minutos oficiales como taronja. El Valencia Basket comienza esta novena jornada en la sexta posición de la EuroLeague con un balance de 5-3. El triunfo de ayer del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade ha apeado al Zalgiris Kaunas de una primera posición que podría recuperar si hace valer el factor cancha en este partido para mejorar el 6-2 que tiene en su casillero.

El conjunto lituano llega a este partido como el mejor ataque y especialmente la mejor defensa tras el primer mes de la competición. Y con Sylvain Francisco designado como MVP del mes de octubre tras liderar al conjunto verde en estos primeros partidos, multiplicándose tras la lesión de Nigel Williams-Goss. El base norteamericano tiene muy complicado jugar en este partido y está descartada la participación de Dovidas Giedraitis, mientras que el pívot Moses Wright jugará pese a las molestias que arrastra en la muñeca.

El entrenador de Valencia Basket decía en la previa de este encuentro que «jugamos contra el líder de la competición, que está jugando un baloncesto espectacular. En todo, en ataque, en defensa, la estadística avanzada, pues también la tienen ellos muy dominada. Un partido que en un escenario guapísimo, una afición volcadísima. Bueno, es un partido muy motivante y muy ilusionante para todos. Vamos con ganas, sin incidencias físicas. Todos los jugadores estos tres días han entrenado con normalidad por primera vez. Con lo cual, esperemos que lo que hemos hecho estos tres días, pues nos sirvan para los partidos que vienen. Es un partido más. Tenemos que jugar cerca de 90 partidos.

Te diría que tenemos el máximo respeto por ellos,pero es una obviedad. Juegan muy bien, tienen al Sylvain Francisco, que aparte que lo conozco porque lo entrené, ha sido el MVP del mes pasado, un equipo espectacular, muy bien entrenados, que juegan con mucho ritmo, que defienden muy bien, y seguro que nos encontraremos con grandes dificultades. Lo que queremos es jugar contra equipos que nos obliguen a dar nuestro máximo. Y ver si son capaces primero de competiry después de ganar, pero un partido más, tampoco... Yo creo que es un partido que está muy bien si lo ganamos y si lo perdemos, pues la Liga continúa, a prepararnos para el domingo, que también será muy importante».

El encuentro de la noche del viernes será la octava ocasión en la que el Valencia Basket visite la pista del Zalgiris Kaunas para un partido de la máxima competición continental. La cancha del equipo verde es una de las que mejor se le ha dado al Valencia Basket en su historial en la máxima competición continental, ya que ha ganado en cinco de sus siete visitas anteriores. Aunque el equipo taronja ha perdido en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra este rival en la Euroliga, su única victoria de esta serie fue en su última visita a Kaunas. En la quinta jornada de la temporada 2023-24, un excelente segundo cuarto ofensivo permitió al equipo taronja conseguir una ventaja que supo mantener hasta el final para imponerse por 72-87 con 16 puntos de Chris Jones y 13 de Jared Harper. Además de estar desplegando un juego que les está permitiendo dominar en la clasificación, el Zalgiris Kaunas cuenta en sus filas con uno de los jugadores más en forma del torneo. Buena prueba de ello es que el base Sylvain