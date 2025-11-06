Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
Partido EuroLiga vs Dubai Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket visita a un Zalgiris Kaunas en plena forma

El primer equipo masculino de baloncesto viaja a Lituiania para medirse contra el primero de la actual clasificación

R. D

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El primer equipo masculino de Valencia Basket visita la pista del actual líder de la EuroLeague viajando a Lituania para medirse al Zalgiris Kaunas (viernes ... 7, 19:00h, Zalgirio Arena, M+ Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de la máxima competición europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket visita a un Zalgiris Kaunas en plena forma

El Valencia Basket visita a un Zalgiris Kaunas en plena forma