Elena Buenavida se dispone a anotar una bandeja. athinaikos wbc

El Valencia Basket suma su segundo triunfo en la Copa de Atenas ante el anfitrión

El equipo taronja tumba al Athinaikos por un contundente 69-49 y este domingo se medirá al potente Mersin turco

L Bermejo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:44

El Valencia Basket femenino sigue contando sus partidos de pretemporada por victorias ya que consiguió este sábado su segundo triunfo en el torneo 'Copa de ... Atenas', esta vez ante Athinaikos, el anfitrión por 69-49. En un partido que tuvo altibajos, el conjunto taronja supo llevar el ritmo del juego para no ver peligrar la victoria, que se suma a la obtenida el viernes ante VBW Gdynia. Destacadas, en esta ocasión, las actuaciones de Lekovic y Romero con 12 puntos cada una. El combinado de Rubén Burgos cerrará el torneo este domingo ante el potente CIMSA CBK Mersin a las 12:30 horas.

