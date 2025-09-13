El Valencia Basket suma su segundo triunfo en la Copa de Atenas ante el anfitrión

El Valencia Basket femenino sigue contando sus partidos de pretemporada por victorias ya que consiguió este sábado su segundo triunfo en el torneo 'Copa de ... Atenas', esta vez ante Athinaikos, el anfitrión por 69-49. En un partido que tuvo altibajos, el conjunto taronja supo llevar el ritmo del juego para no ver peligrar la victoria, que se suma a la obtenida el viernes ante VBW Gdynia. Destacadas, en esta ocasión, las actuaciones de Lekovic y Romero con 12 puntos cada una. El combinado de Rubén Burgos cerrará el torneo este domingo ante el potente CIMSA CBK Mersin a las 12:30 horas.

El equipo taronja saltó a la pista con Marija Lekovic, Elena Buenavida, Tanaya Atkinson, María Araujo y Awa Fam. Empezaron encontrando bien los puntos através de Lekovic y Fam con un juego muy vertical hacia el aro. Las anfitrionas también mostraban fluidez, aunque con más dificultades. Con las rotaciones, entre Romero y Alexander hubo una magnífica asociación que permitía empezar a coger ventaja. Casas ponía el +9 a 33 segundos de final de cuarto y el técnico local lo paraba. Sin embargo, su equipo no conseguía anotar y la capitana golpeaba para colocar el +11.

El Valencia Basket seguía muy inspirado en el segundo cuarto, presionando en defensa, cerrando el rebote y con confianza en ataque. Athinaikos no terminaba de desatascarse y las de Rubén Burgos no lo perdonaban. Con anotación repartida llegaba el +16, tras el que había tiempo muerto del combinado griego. Finalmente, ellas reaccionaban con un 8-0, que recortaba la diferencia a la mitad. El técnico taronja lo paraba. Pese al 4-0 entre Araújo y Lekovic a continuación, Athinaikos respondía, dejando una distancia de 9 puntos al descanso (33-24).

La anotación baja todavía más tras el paso por los vestuarios. Mientras que el Valencia Basket perdía fluidez y tenía dificultades para llegar en defensa, Athinaikos se acercaba en el marcador, con Kiss y Sventoraite principalmente haciendo daño en la pintura. Aunque Rubén Burgos pedía tiempo muerto, las griegas recortaban hasta ponerse a 4. Por fortuna, Buenavida y Romero se echaban los galones en ataque para liderar un parcial de 8-0 y recuperar un colchón de 12 puntos al final del tercer cuarto.

Durante los primeros minutos del último periodo el ritmo transcurría más lento, con un intercambio de canastas apenas perceptible, pero que permitía al Valencia Basket mantener las distancias. En el ecuador del cuarto, el conjunto taronja rompí el partido. Lekovic, Araújo y Atkinson fueron poniendo tierra por medio hasta obtener una renta de 17 puntos a poco más de 3 minutos para el final. Las de Rubén Burgos no solo no vieron peligrar su renta, sino que la aumentaron, cerrando con buenas sensaciones esta nueva prueba de pretemporada.