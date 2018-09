El Valencia Basket saca músculo en el primer aniversario de L'Alqueria La entidad taronja ha presentado hoy los números del primer año de l'Alqueria. / LP La Ciudad Deportiva taronja supera las expectativas en la temporada de su estreno JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:15

L'Alqueria del Basket cumple mañana un año desde que alzara el telón y la primera conclusión dentro del Valencia Basket es que ha superado las expectativas, puesto que en los seis años en los que se proyectó el asentamiento de la instalación el primero de ellos era de arranque e implantación. Las cifras reales ha puesto el listón muy alto para la temporada 2018-2019 donde en el modelo de gestión aún se transita en la fase de arranque. En el primer año de vida, L'Alqueria ha albergado 5.060 entrenamientos, 647 partidos y 8.890 horas de ocupación, con la disputa de 7 grandes torneos, como la Fase Previa de la Minicopa Endesa o los Torneos BAM de selecciones nacionales junto a FEB y FIBA. Para el presente curso ya se ha sumado uno más de primer nivel, el Adidas Next Generation que organiza la Euroliga y que tendrá en Valencia una de sus cuatro sedes en diciembre en L'Alqueria.

La entidad taronja ha presentado hoy los números del primer año de funcionamiento de la instalación en una ponencia que ha dado José Puentes, director de Relaciones Institucionales del Valencia Basket. Al acto han asistido Paco Raga, consejero delegado del club, Chechu Mulero, director deportivo, Andreu Casadevall y Esteban Albert, coordinadores masculino y femenino de la cantera, María Ángeles Vidas, coordinadora de la instalación, Víctor Luengo, coordinador de la comercialización y marketing, Vlado Babic, coordinador de la escuela y Toni Monzó, coordinador de nuevos proyectos. Puentes ha desvelado que el presupuesto de gastos de mantenimiento de la instalación ha sido de 500.000 euros y que los ingresos extra, sin contar los de la escuela que ya tenía el club antes de la apertura de la instalación, fueron 80.000 euros gracias a los eventos que se han celebrado allí más el canon de la concesión de la cafetería. Una de las joyas de la corona y que se ha convertido en un punto de encuentro para toda la familia taronja.

L'Alqueria del Basket ha despertado un gran interés en todos los colectivos. 4.151 visitantes han conocido la instalación de forma guiada, 6 franquicias NBA, 1.208 niños y niñas dentro del programa «Tu Cole en L'Alqueria», 348 niños y niñas en las Escuelas de Navidad, Pascua y Verano, y más de 600 aficionados, así como diversos colectivos y relevantes personalidades relacionadas con el mundo del deporte. Con la colaboración de la Federación Baloncesto Comunidad Valenciana y Bankia, se han organizado más de 14 clínics con reputados ponentes, en los que han asistido más de 1.200 entrenadores de diferentes clubes de nuestra Comunitat así como diversos eventos deportivos, entre los que destacan los impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso, como el Actibasket, el Campeonato de España de Basket de Silla de Ruedas y el Proyecto FER, y otros como el NBA JR World Championship o el Facehoop Shooting Camp.

Gracias a este trabajo, el sello de L'Alqueria ha permitido tener a 17 jugadores internacionales a lo largo del primer año, una evolución que personifica Álex Vera, que tras debutar en Liga ACB, inscribió su nombre en el Mur dels Somnis. La inversión de Juan Roig en mecenazgo deportivo ascendió en el año 2017 a 35 millones de euros. Lo hizo a través de dos vehículos: el Valencia Basket Club y la Fundación Trinidad Alfonso, que desarrollan un plan de trabajo de «Mecenazgo Deportivo de Juan Roig» para la transmisión de los valores de la Cultura del Esfuerzo y para aumentar el impacto económico y social de sus acciones en la Comunitat Valenciana. Estos 35 millones en 2017 se desglosan en 8,5 millones invertidos en el club de baloncesto, 9,5 millones en la fundación y 17 millones en terminar L'Alqueria del Basket.

«Estamos convencidos de que tendremos creciemiento pero será controlado» José Puentes

«El baloncesto genera baloncesto». Es una de las frases más repetidas por Juan Roig a la hora de definir el modelo de L'Alqueria, en cuyas bases siempre ha estado la potenciación de la práctica del baloncesto para convertirse en un polo generador para toda la Comunitat en el deporte de la canasta. José Puentes reconoció tras la exposición que el crecimiento de L'Alqueria se dará con pasos firmes pero realistas: «Nos hemos puesto el listón elevado Estamos convencidos que tendremos crecimiento pero será controlado porque si no crearemos una falla y en cuatro años la quemaremos. No renunciamos a crecer en la cantera pero de poco sirve si el Valencia Basket crece mucho y el entorno no. Queremos ayudar a la Federación y a los clubes valencianos a crecer. Nuestra voluntad es crecer pero de una forma controlada. La instalación tiene una capacidad pero también queremos una calidad, queremos que el baloncesto valenciano crezca y L'Alqueria es una excusa».