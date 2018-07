El Valencia Basket retiene los derechos de Will Thomas

VALENCIA. Tras la finalización del plazo del que disponían los equipos para presentar ofertas por jugadores sujetos a derecho de tanteo, no se registraron movimientos por el ala-pívot Will Thomas. Al no haber recibido otra oferta, el ala-pívot dispone todavía de cinco días extra para poder aceptar la propuesta de su club.

Tras no aceptar la oferta de renovación del Valencia Basket en la ACB por el mismo salario que el de la pasada temporada y al no presentar otra diferente desde otro club, el conjunto taronja tendrá el tanteo del estadounidense siempre y cuando el jugador vuelva a competir a España.

Si el de Baltimore no renovase con el Valencia Basket pero quisiera jugar de nuevo en la Liga Endesa, sería bajo el consentimiento y la aprobación de la entidad taronja, la cual se asegura sus derechos para las próxima temporadas.

Lo curioso del pasado plazo de tanteo fue la única operación que se llevó a cabo, la de Mike Tobey. El Valencia Basket ató al interior al no igualarse la oferta por parte del Iberostar Tenerife, conjunto que disponía hasta la fecha del derecho de tanteo sobre el jugador estadounidense.