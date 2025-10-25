El Valencia Basket refuerza su juego interior con Braxton Key El americano, de 28 años y 203 centímetros, firma por lo que resta de temporada tras ser cortado por los Grizzlies antes del arranque de la NBA y destaca por su poderío físico y el juego defensivo

Braxton Key, durante un partido de la G-League con el equipo vinculado de los Warriors.

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Valencia Basket ha llegado a un acuerdo para incorporar al interior norteamericano Braxton Key (2.00 metros y 28 años) hasta el final de ... la temporada para ampliar la nómina de jugadores en la pintura tras la salida de Nate Sestina. El perfil del nuevo jugador taronja no tiene nada que ver con el ahora jugador del Armani, puesto que destaca por su físico y los aspectos defensivos del juego. Key se formó en las universidades de Alabama y Virginia y tiene una experiencia de 42 partidos en la NBA divididos en cuatro temporadas entre 2021 y 2025 con Philadelphia, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors, y llega al Roig Arena libre tras ser cortado por los Memphis Grizzlies antes del arranque de la temporada de la NBA.

El nuevo jugador de Pedro Martínez ha combinado su participación en la NBA con una destacada actuación en la G-League, donde ha sido elegido dos veces en el mejor Quinteto Defensivo. En el curso 24-25, Key compartió presencia en el Mejor Quinteto Defensivo de esa competición con su nuevo compañero Isaac Nogués y fue elegido como el Jugador Defensivo de la temporada de esa misma temporada en la Liga de Desarrollo norteamericana con una media de 18,4 puntos, 9,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,9 recuperaciones y 1,1 tapones. Además, acabó la temporada con un contrato garantizado con los Golden State Warriors y participó en el Playoff de la NBA, dando otro paso en una trayectoria profesional que comenzó como última elección del draft de la G-League de enero de 2021. Con pasaporte americano, el Valencia Basket tendrá que volver a hacer un descarte extracomunitario en cada partido de la Liga Endesa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión