Braxton Key, durante un partido de la G-League con el equipo vinculado de los Warriors. NBA

El Valencia Basket refuerza su juego interior con Braxton Key

El americano, de 28 años y 203 centímetros, firma por lo que resta de temporada tras ser cortado por los Grizzlies antes del arranque de la NBA y destaca por su poderío físico y el juego defensivo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Valencia Basket ha llegado a un acuerdo para incorporar al interior norteamericano Braxton Key (2.00 metros y 28 años) hasta el final de ... la temporada para ampliar la nómina de jugadores en la pintura tras la salida de Nate Sestina. El perfil del nuevo jugador taronja no tiene nada que ver con el ahora jugador del Armani, puesto que destaca por su físico y los aspectos defensivos del juego. Key se formó en las universidades de Alabama y Virginia y tiene una experiencia de 42 partidos en la NBA divididos en cuatro temporadas entre 2021 y 2025 con Philadelphia, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors, y llega al Roig Arena libre tras ser cortado por los Memphis Grizzlies antes del arranque de la temporada de la NBA.

