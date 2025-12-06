El Valencia Basket quiere hacerse fuerte en el Roig Arena ante Spar Gran Canaria

Claudia García Paredes Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

El Valencia Basket vuelve al Roig Arena por tercer domingo seguido para recibir a Spar Gran Canaria en la jornada 10 de la LF Endesa (domingo 7 de diciembre, 15:30h, Roig Arena, À Punt). El conjunto taronja quiere recuperar las buenas sensaciones que tenía hasta la pasada jornada intersemanal en Salamanca, donde frenó la racha de siete victorias consecutivas en un final apretado. Desde hoy Rubén Burgos empieza a sumar efectivos con el regreso de Cristina Ouviña a una convocatoria, que ya está disponible para saltar a la pista más de un año después.

El técnico ha valorado el partido: «De nuevo doble competición, en este caso dos partidos esta semana de Liga y en casa siempre con máxima energía para recibir a un rival que viene con dos victorias consecutivas, pero venía de unos resultados muy ajustados anteriormente, compitiendo muy bien y con una rotación corta, pero muy sólida y especialmente un equipo muy anotador, con un buen ritmo ofensivo. Las victorias coinciden con la incorporación de tres jugadoras nuevas al roster, en una posición de base, Dillard, así como sus dos nuevas pívots interiores. El equipo tiene dos individualidades claras, muy buen rendimiento de nuestra jugadora de cantera, Claudia Contell, jugando un baloncesto excelente, nos alegramos mucho por ella, y de la jugadora interior, Merceron, ahora mismo MVP de la liga y aportando en muchas facetas del juego. Es una jugadora en posición de 4 o 5, que tenemos que estar muy pendientes de su juego. También nos visita nuestra ex del año de Liga Femenina 2, Thiama Kamara, espero que seguramente será muy bien recibida, y por el resto, yo creo que tenemos que insistir en mejorar nuestras normas básicas defensivas contra un equipo cuyo potencial es el juego en transición, individualidades, pero también amenazan en el tiro exterior con Richardson».

Rubén Burgos no podrá contar con una de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Raquel Carrera se perderá los próximos partidos para recuperar los problemas en su rodilla izquierda. La gran novedad es Cristina Ouviña, que ha podido trabajar ya con el equipo después de su maternidad y entra por primera vez en una convocatoria, por lo que ya está disponible para saltar a la pista más de un año después del inicio de su embarazo. La reciente incorporación Nia Coffey todavía no se ha unido al grupo, pero lo hará en los próximos días.

Este será el undécimo enfrentamiento entre Valencia Basket y Spar Gran Canaria en LF Endesa y el combinado de Rubén Burgos se ha llevado todos ellos con un 10-0. Atendiendo a los resultados en tierra valenciana el resultado más ajustado fue el 67-61 de la temporada 21-22 y el más amplio el 81-48 de la campaña 20-21. El último enfrentamiento en la Fonteta se saldó con un 82-57 y la última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en La Paterna con un resultado histórico de 69-103.

El Valencia Basket se siente muy seguro jugando en el Roig Arena. De momento no ha perdido en LF Endesa ante su público después de cinco partidos disputados. En EuroLeague Women solo perdió uno, ante Fenerbahce, que estuvo cerca de ganar. El conjunto taronja quiere hacerse fuerte en casa para recuperar sensaciones y seguir sumando.