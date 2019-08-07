El Valencia Basket se reencontrará con Rafa Martínez el 29 de septiembre

La ACB ha hecho público el calendario asimétrico que de nuevo será el aplicable en la temporada 2019-2020. Una competición comprimida por la exigencia del Mundial de China por un lado, en su inicio, la Euroliga de 34 jornadas en su desarrollo y el Preolímpico en su final. El Valencia Basket debutará el jueves 26 de septiembre en la Fonteta frente al MoraBanc Andorra de Ibon Navarro y tres días después jugará en Bilbao en el que será el reencuentro con Rafa Martínez. En la primera vuelta, la que clasifica para la Copa del Rey, los valencianos disputarán 8 partidos fuera y 9 en casa pero entre los desplazamientos tendrá a los tres rivales de Euroliga (Barcelona, Real Madrid y Baskonia).
La visita de los dos clubes futboleros a la Fonteta será en la segunda vuelta. En la Jornada 28, el 11 o 12 de abril, será el Barcelona el rival en el pabellón de Hermanos Maristas mientras que en la Jornada 32, el 25 o 26 de abril, el Real Madrid.
La ACB y Movistar+ han acordado las franjas horarias en las que se disputarán todas las jornadas de fin de semana de la Liga Endesa 2019-20. Los sábados tendrán partidos a las 18:00 y 20:30 (el partidazo del día), mientras que los domingos contarán con cuatro franjas: 12:30 (13:00 solo si se disputa en territorio canario; las 12:00 hora local), 17:00, 18:30 (hora del Partidazo del domingo) y 20:00.
Martes 24 septiembre
20:30 - Montakit Fuenlabrada-San Pablo Burgos
Miércoles 25 septiembre
20:00 - BAXI Manresa-Unicaja
22:00 - Iberostar Tenerife-RETAbet Bilbao Basket (21:00, hora canaria)
Jueves 26 septiembre
20:00 - Valencia Basket-MoraBanc Andorra
22:00 - Herbalife Gran Canaria-Casademont Zaragoza (21:00, hora canaria)
Viernes 27 septiembre
19:30 - Monbus Obradoiro-Barça
19:30 - KIROLBET Baskonia-Movistar Estudiantes
21:30 - UCAM Murcia-Coosur Real Betis
21:30 - Club Joventut Badalona-Real Madrid
Sábado 28 septiembre
18:00 - MoraBanc Andorra-Montakit Fuenlabrada
20:30 - Unicaja-Iberostar Tenerife
Domingo 29 septiembre
12:30 - Movistar Estudiantes-Herbalife Gran Canaria
12:30 - Coosur Real Betis-Club Joventut Badalona
12:30 - RETAbet Bilbao Basket-Valencia Basket
17:00 - Casademont Zaragoza-Monbus Obradoiro
18:30 - Barça-KIROLBET Baskonia
20:00 - Real Madrid-UCAM Murcia
Miércoles 2 octubre
20:30 - San Pablo Burgos-BAXI Manresa
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