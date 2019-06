El Valencia Basket ofrece renovar a Vives Estrella Jover El base ya tiene sobre la mesa la propuesta para ampliar su contrato y el club hace oficial la continuidad de San Emeterio hasta 2020 J. C. VILLENA VALENCIA. Viernes, 14 junio 2019, 00:45

El Valencia Basket ya le ha ofrecido a Guillem Vives la renovación. El club, tras sopesar el rendimiento del jugador, ha tomado la decisión de trasladar al catalán el interés de ampliar la vinculación del base tras cinco temporada vestido de taronja. La decisión es de consenso, el informe de Ponsarnau ha sido igual de decisivo que el del director deportivo, con lo que ayer el agente de Vives, el exjugador Manel Bosch, recibió la oferta de renovación. Ahora, como siempre sucede, se producirá la habitual negociación aunque fuentes conocedoras del caso cifraron «en un 70%» las opciones de llegar a un acuerdo tras la primera toma de contacto.

El jugador fue muy claro y, nada más terminar la temporada tras la derrota ante el Real Madrid en el tercer partido de la semifinal de la Liga Endesa, expresó su deseo de disputar, al menos, una sexta temporada vistiendo el taronja: «Espero poder seguir. Estoy muy contento, identificado y es el club el que decidirá por su bien. Hablaremos y les daré mi opinión pero quiero seguir aprendiendo, jugando y luchando por títulos en el Valencia Basket».

El movimiento deja claro que el club quiere mantener el esquema con Vives y Van Rossom y que busca un perfil de base titular para la Euroliga que sustituya a Antoine Diot. No hay que olvidar que ese fue el plan deportivo antes de la grave lesión del francés, con lo que una vez que no continuará en el equipo lo que se busca es un sustituto del galo como primer base. Es ahí donde entra el sueño taronja de convencer a De Colo en el caso de que no consiga un contrato en la NBA que le asegure la pensión vitalicia al completar tres temporadas en la máxima competición americana. Si se pone a tiro, el Valencia Basket irá a por él, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS. «Veremos en un momento dado las pretensiones y la situación de Nando, lo que desea. No es lo que yo quiera, hay dos partes pero Valencia defenderá sus intereses», reconoció Mulero en el micrófono de Intereconomía Valencia. Por otra parte, ayer se hizo oficial la extensión hasta 2020 de San Emeterio.