El Valencia Basket se fija en Deon Thompson
Lunes, 23 julio 2018

El Valencia Basket inicia una semana indicada como clave para comenzar a cerrar la plantilla de cara a la próxima temporada. A poco menos de un mes de iniciar el trabajo a las órdenes de Jaume Ponsarnau, el club se centra en completar el nombre de los dos jugadores que completarán su juego interior. Con ellos, en principio, quedará configurada la plantilla. Con los asteriscos puestos de Hlinason y Sergi García, que dependiendo de la definición de juego interior, en caso del islandés, y del estado físico de Diot, hablando del base mallorquín, podrían salir cedidos. Contando a los dos, con su condición de ficha del equipo vinculado, el Valencia Basket tendrá a quince jugadores con contrato si cierra el fichaje de dos interiores.

El primero en caer si no hay ningún contratiempo en los famosos flecos del contrato, tal y como ha informado este periódico en los últimos días, es Louis Labeyrie. El francés, de 2.08 y 26 años, ha completado una gran campaña en el Strasburgo y su perfil encaja en el interior polivalente que busca la dirección deportiva y el nuevo entrenador en el mercado. El francés firmará un contrato por dos temporadas con la entidad taronja con un sueldo cercano a los 600.000 euros por campaña. Una cifra similar a la ofrecida, y rechazada por el jugador, a Will Thomas.

Uno de los candidatos para cerrar el juego interior valenciano es Deon Thompson. El californiano, de 29 años y 2,04, completó una gran temporada con el San Pablo Burgos destacando en el puesto de cuatro, donde terminó como máximo reboteador de la Liga Endesa, con 6,7 capturas por partido, además de promediar 11,9 puntos y 15,8 de valoración. Una campaña que no pasó desapercibida en la entidad de la Fonteta y más teniendo en cuenta que la prioridad del jugador para la próxima campaña es fichar por un equipo que dispute alguna competición continental.

Si el Valencia Basket decide lanzarse a por el fichaje de Thompson deberá negociar con el San Pablo aunque, llegado el caso, no supondrá un impedimento para su firma. El conjunto castellano se reservó los derechos del jugador, del mismo modo que la entidad taronja con Will Thomas, al seguir con el californiano el protocolo del tanteo. Tras no aceptar la propuesta de renovación, el San Pablo le inscribió en la lista de jugadores con derecho de tanteo. Al no recibir ninguna oferta de la ACB, ni tampoco aceptar la propuesta de continuidad pasados los cinco días posteriores al término del protocolo, el Burgos asumió la marcha de Thompson pero ató esos derechos económicos para poder utilizarlos en el caso de que regrese a un equipo de la Liga Endesa. Los castellanos ya han renovado a Javi Vega y han fichado a Slava Kravtsov, campeón de la ACB con el Valencia Basket en 2017.

En los dos partidos que disputó Thompson la pasada temporada frente al por entonces equipo de Txus Vidorreta dejó patente su calidad, siendo en ambas citas el jugador más valorado del San Pablo Burgos. En la Fonteta, en la victoria taronja por 87-78, anotó 17 puntos, capturó 3 rebotes y robó 2 balones para acabar con 22 de valoración mientras que en el Coliseum hizo dobles figuras, 10 puntos y 10 rebotes, en un partido que terminó con el triunfo de los valencianos por 76-90.

El de Torrance no fue elegido en el Draft de 2010 por ninguna franquicia de la NBA pero completó una brillante carrera universitaria en North Carolina, alzándose con el título de la NCAA con los Tar Heels en 2009 antes de comenzar un periplo por el baloncesto europeo que le llevó por históricos como el Olimpia de Lubjana, el Alba Berlín, el Bayern, el Hapoel, el Galatasaray y el Estrella Roja, donde jugó la segunda parte de la temporada 16-17 antes de recalar en Burgos. Un fichaje de su perfil, contando con Labeyrie, abriría la opción de que Doornekamp disputara minutos al tres.