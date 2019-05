El Valencia Basket no fichará tras la lesión de Matt Thomas

El Valencia Basket, amparado por sus seis victorias consecutivas en la Liga Endesa, tiene el lícito sueño de aspirar al doblete en la ACB. La buena respuesta del grupo, donde Rafa Martínez o Sastre han dado un paso al frente en las últimas jornadas, hace que en las oficinas de la Fonteta se haya tomado la decisión de no fichar por la lesión de Matt Thomas para el playoff y en el caso de que el americano, como dicta la lógica, no llegue a tiempo de disputar las eliminatorias por el título serán los once activos más Abalde los que intenten la machada. Algo que, de producirse, sería una última oportunidad de que Rafa Martínez cree sobre la pista una duda razonable con respecto a su futuro.

Matt Thomas se lesionó en un entrenamiento previo en la semana de preparación en la Fonteta para el partido ante el Breogán y fue intervenido el viernes para realizarle un drenaje quirúrgico del importante hematoma encapsulado en su cuádriceps derecho. Las pruebas a las que fue sometido en los días anteriores confirmaron que el tratamiento inicial de la lesión no había atenuado el problema con lo que se decidió el paso por el quirófano. La operación tuvo lugar en el hospital IMED Valencia de Burjassot, con el que el club tiene firmado un convenio, y fue llevada a cabo por el doctor Ignacio Muñoz, jefe de los servicios médicos de la entidad taronja. El escolta precisará de unos días de reposo tras los cuales comenzará el proceso de recuperación para fortalecer el músculo afectado. Su evolución marcará los plazos para su incorporación a los entrenamientos. Esa horquilla indeterminada en el parte médico hace que sea seria duda para estar en la lista de los doce jugadores que disputarán el playoff.