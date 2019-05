El Valencia Basket ficha a Leticia Romero

El Valencia Basket anunció ayer el fichaje, pendiente de la revisión médica, de la exterior Leticia Romero, de 23 años pero que ya acumula una larga carrera profesional. La jugadora, que alterna las posiciones de base y escolta, se formó en las filas de Spar Gran Canaria y debutó con tan solo 15 años en el primer equipo. Después acabó su formación en los Estados Unidos, entre Kansas y Florida, donde fue capitana y formó parte del 'First Team All America'. Esta temporada ha disputado la Euroliga con USK de Praga, alcanzando la Final Four.