El Valencia Basket ficha al gigante eslovaco Pavelka hasta 2023 Tomas Pavelka, en la sesión ofcial del Eurobasket U18 B. / fiba El pívot, de 17 años y 217 centímetros, tendrá ficha con el filial y refuerza la búsqueda de talento de L'Alqueria tras la llegada del islandés Hlinason JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 6 septiembre 2018, 00:16

El Valencia Basket se ha asegurado el talento de Tomas Pavelka (17 años y 2,17 de estatura) hasta 2023. Un paso más dentro de la intención del club de potenciar la formación de jugadores en L'Alqueria, donde se pulirá al gigante eslovaco que el próximo 22 de septiembre cumplirá 18 años. Al ser un jugador de cantera la entidad valenciana no hizo ayer público el fichaje pero fuentes oficiales confirmaron a esta redacción que han firmado con él un contrato de cinco temporadas y que su destino este año será el filial de la Liga EBA, donde estará a las órdenes de Ángel Cepeda.

El movimiento con Pavelka, que ya cuenta con scouting de la NBA desde que comenzó a despuntar con las categorías inferiores de Eslovaquia, es similar al del pasado verano con Hlinason. El islandés, de 215 centímetros, llegó a la Fonteta con 19 años y las lesiones recurrentes del juego interior de Txus Vidorreta le permitieron tener más oportunidades, en entrenamientos y partidos, de las estimadas en el momento de su firma, donde se comprometió con el Valencia Basket hasta 2021. Este año se pulirá en el Obradoiro a las órdenes de Moncho Fernández.

La capacidad intimidatoria de Pavelka, con toda la prudencia que hay que tener con un jugador que está aún en edad de formación, quedó patente en el pasado Eurobasket U18 B disputado este verano en Macedonia. Eslovaquia no brilló como equipo pero sí que lo hizo su torre interior, que terminó siendo el jugador que más tapones promedió de la cita, con 4 por partido. Acompañó esa faceta intimidatoria con 9,3 puntos y 8 rebotes por partido. Sus encuentros más destacados fueron ante Suecia (14 puntos, 8 rebotes, 6 tapones y 25 de valoración) y frente a Israel (21 puntos, 11 rebotes y 30 de valoración). El pívot militó la pasada temporada en el GBA Sparta y ya disputó 15 partidos senior con el equipo de Praga, donde promedió 2,3 puntos, 2 rebotes y 1,3 tapones. Su ficha en el equipo vinculado le permitirá, si lo requieren las circunstancias, que pueda entrenar con el conjunto de Jaume Ponsarnau cada vez que el técnico catalán lo estime oportuno.

La lesión de Abalde y la falta de opciones de cesión de calidad mantienen a Puerto en la primera plantilla

Con el fichaje de Pavelka el Valencia Basket tiene en nómina a dos jugadores U20 de siete pies. Algo inédito y que es una señal de que, bajo el abrigo de L'Alqueria, la entidad vuelve a abrirse a la adquisición de talento exterior. Una apuesta que finiquitó la entidad en su momento al estimar el mecenas Juan Roig que no se sacaban los réditos necesarios a esa inversión.

Por otra parte, Josep Puerto será un compañero del eslovaco en el equipo EBA si no hay un giro inesperado en los próximos días. Con el alero de Almussafes el club tenía claro que no iba a ceder al valenciano si no llegaba ninguna propuesta que, como en el caso de Hlinason, asegurara su progresión integral. Esa circunstancia, unida a la lesión de Abalde en la espalda que la mantiene inédito en lo que va de pretemporada, ha tenido como consecuencia que siga en la disciplina del primer equipo hasta nueva orden.