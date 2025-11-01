Valencia Basket femenino repite en el Roig Arena para recibir a Movistar Estudiantes

Valencia Basket repite por tercera vez seguida en el Roig Arena para recibir a Movistar Estudiantes en la J5 de la LF Endesa. Domingo 2 ... de noviembre. Una nueva oportunidad seguir ganando sensaciones en la competición nacional, con el objetivo de continuar ganando posiciones en la clasificación.

Rubén Burgos valora el partido «El equipo agradece trabajar toda la semana completa en Valencia y también tener un mayor número de sesiones, en este caso para preparar el partido. La semana pasada tras el último desplazamiento apenas pudimos prepararnos, ahora estamos teniendo 48 horas donde trabajar en especial contra un rival muy exigente. Creo que han mejorado esta temporada con el nuevo entrenador, con Antonio Pernas, y que le está llevando a un ritmo anotador alto. Tenemos que estar pendientes de ese balance defensivo, de esos emparejamientos en primeros segundos, así como adaptarnos a sus diferentes alternativas defensivas. Nosotros debemos ser fieles a nuestra identidad, siempre construidos de la defensa y continuar con la fluidez ofensiva que estamos mostrando».

El conjunto taronja no podrá contar con una de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. En la posición de alero Tanaya Atkinson y Alina Iagupova vuelven a la convocatoria. Teniendo también como duda a Marija Lekovic.

Movistar Estudiantes es uno de los rivales más recurrentes del conjunto de Rubén Burgos. Además de en liga, también se han enfrentado en Copa de la Reina y playoff. El Valencia Basket cayó en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que revirtió con tres victorias consecutivas. El conjunto taronja ocupa en estos momentos la 4ª posición de la tabla, por lo que tiene el objetivo de seguir sumando victorias que le permitan escalar al máximo en la clasificación. La plantilla está muy renovada respecto a la pasada temporada.La renovación llega desde el mismo banquillo con la salida de Nacho Martínez y la llegada de Antonio Pernas como nuevo entrenador. El conjunto madrileño tampoco podrá contar con Kristina Topuzovic, que fue intervenida de la rodilla hace unos días. Completan la plantilla las canteranas Ada Toribio y Adriana Díaz.

Este será el tercer partido consecutivo de Valencia Basket en el Roig Arena. La racha empezó el pasado domingo con remontada y victoria ante Hozono Global Jairis (64-61) y continuó con un amplio triunfo contra Olympiacos en EuroLeague Women (99-57). En este tercer encuentro con la presencia de su afición, las taronjas buscan cerrar este ciclo con una nueva victoria.