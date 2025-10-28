El Valencia basket femenino busca asegurar su pase a la siguiente ronda de Euroliga ante el Olympiacos

El Valencia basket femenino está rozando con las yemas de los dedos su pase a la siguiente fase de la Euroliga, pero primero tiene que ... imponerse mañana ante todo un Olympiacos en el Roig Arena. Ambos equipos ya se enfrentaron hace unas semanas, duelo en el cual acabó imponiéndose el equipo de la comunitat, con un resultado de 74 a 97.

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, ha comparecido hoy en rueda de prensa, destacando lo que hizo su equipo ante el conjunto griego en el anterior choque que los enfrentó y que les sirvió para llevarse la victoria: «pudimos sacar adelante el partido, fruto de nuestra mejora en el descanso a nivel defensivo y a nivel de juego en transición y de ritmo. Conseguimos un buen ritmo anotador, equilibrio interior y exterior, y son cosas que queremos mantener para este partido.» El técnico también ha señalado a Woolfolk y a Christinaki, (jugadora que se reencuentra con su ex-equipo) como las que más pueden meter a sus jugadoras en un aprieto.

La dinámica de ambos equipos

La última experiencia de las taronjas en esta competición y en su nuevo estadio no fue la mejor del mundo, dado que en un apretado encuentro ante el Fenerbahce turco, las de Rubén Burgos cayeron con un resultado de 72-75. Aún así, el Valencia Basket rascó una importante victoria en este mismo torneo, y de visitante, ante el DVTK Hun Therm húngaro. Al haber ganado sus otros dos partidos, las del equipo valenciano se sitúan actualmente segundas en su grupo, con un balance de 2-1.

En liga Endesa, la dinámica sigue la misma línea: solo han perdido un partido de liga, que fue el de debut. En este encuentro, las de Rubén Burgos llegaron a irse al tercer cuarto perdiendo por 22 puntos, y terminaron cayendo pero solo por una diferencia de 6 al final del choque.

Por otra parte, en su competición doméstica, el Olympiacos aún no ha sufrido una sola derrota, aunque solo han disputado tres partidos. El problema está en la competición europea, donde no parecen dar con la tecla: solo han vencido al DVTK Hun Therm, único conjunto del grupo en perder todos sus choques. Tanto contra el Valencia como contra el Fenerbahce sucumbieron, dejando su balance de victorias-derrotas en 1-2.

El partido de mañana decidirá prácticamente el orden de clasificación en el grupo. Aunque el Valencia Basket roza ya la siguiente fase, Olympiacos no se lo pondrá fácil, ya que un tropiezo significaría dejar con vida al equipo húngaro, quien de momento caería a EuroCup. Además, con el formato de la Euroliga Femenina, es necesario recordar que cada partido es vital, ya que los resultados cosechados en la anterior fase se acumulan en la siguiente, facilitando o dificultando el pase de cada equipo a los play-ins.

Aún así, Burgos ha querido avisar de la complejidad de la situación: «Creo que el grupo va a estar no sé si igualado a nivel victorias, pero sí a nivel de que equipo pasa a Eurocup, que equipo se queda… Va a estar competido, y eso va a hacer que los rivales den el 100% con el plus de que los resultados se arrastran y nos vamos a juntar con un grupo exigente si hacemos las cosas bien y pasamos de fase.»

Las lesiones merman la profundidad de plantilla

Precisamente, otro tema muy abordado de cerca por el técnico del Valencia Basket ha sido el de las lesiones.﻿ Son tres las jugadoras con las que Rubén Burgos piensa que no va a poder contar y que a su vez comparten la posición de aleras: la ucraniana Alina Iagupova, la estadounidense Tanaya Atkinson y la alemana Leonie Fiebich.

Por tanto, la posición exterior del equipo taronja ha quedado muy debilitada. Es por ello que Rubén Burgos ha explicado un poco también cómo ha hecho frente a este problema: «viene bien tener jugadoras que puedan alternar posiciones como Elena Buenavida, que la habéis visto jugando en la posición de base, y seguramente lo seguirá haciendo a lo largo del año.» También ha querido dar crédito a la fábrica de talentos vecina al Roig Arena, en este caso la Alqueria del Básquet: «somos afortunadas. Gracias a estar vinculados a la alquería del basquet, siempre tenemos un número de 12 jugadoras para trabajar en el día a día.»

Otra de las claves del equipo para poder sobrepasar esta situación ha sido el poder contar con jugadoras con contratos temporales, como es el caso de Hind Ben Abdelkader y Tanaya Atkinson, quien como hemos mencionado anteriormente es una de las afectadas por esta plaga de lesiones. Cuando era preguntado por la continuidad de la belga Hind, el técnico no podía mostrarse más encantado con sus actuaciones hasta el momento, aunque no ha confirmado si se producirá una extensión en su contrato o por el contrario el club y la jugadora separarán caminos a finales de noviembre: «Es una jugadora de nivel top mundial, a nivel selecciones con Bélgica, a nivel Euroliga, y en ligas internacionales como China donde ha participado, entonces no es sorpresa su rendimiento. Sus características son muy complementarias al resto de jugadoras exteriores del equipo, su amenaza en el tiro exterior... Tanto el staff como yo estamos encantados con ella, con su ética de trabajo y su día a día.»

Al Roig Arena le espera una semana intensa de baloncesto

El recinto del Valencia Basket espera albergar una gran cantidad de partidos esta semana, tanto encuentros del equipo femenino como del masculino.

En concreto, el equipo femenino se medirá ante Olympiacos y en la liga Femenina ante Estudiantes. Por su parte, el equipo masculino se enfrenta al Fenerbahce y al BC Dubai en Euroliga, y también otro encuentro de Liga ACB ante el San Pablo de Burgos. La pelota no para de botar en la capital del Turia.

El choque entre Valencia Basket Femenino y Olympiacos Femenino se disputará mañana a las 20:00h y se podrá ver en Movistar+.