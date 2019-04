El Valencia Basket femenino debuta en el playoff por el título con visita al potente Gernika

valencia. El Valencia Basket escribirá esta tarde otra página en su histórico debut en la Liga Dia al disputar su primer partido en el playoff en la pista del Gernika (20.30 televisado por Teledeporte). Las valencianas tratarán de dar la sorpresa frente a un equipo que le ha ganado los dos partidos de la Liga Regular, 69-66 en tierras vascas y 64-70 en la Fonteta, para intentar rubricar el pase a semifinales el domingo en la Fonteta. Para el primer partido de los cuartos de final la única baja en las taronja será la de Marina Lizarazu, ausente toda la temporada por su lesión.

La experiencia de jugadoras como María Pina, Tamara Abalde o Anna Gómez, que recibió el Trofeo al Esfuerzo por parte de la afición del Valencia Basket esta misma semana, será fundamental. Entre las tres acumulan 17 apariciones en los partidos de postemporada. El que sí que debutará en un playoff es Rubén Burgos. El técnico valenciano no escondió la ilusión y ambición, por partes iguales, con la que llegan a la cita: «Es el primero de nuestra historia y eso es motivo de orgullo. Vamos con la misma ilusión del primer día. Es un reto importante, contra un equipazo al que no hemos podido ganar en la fase regular. Va a ser complicado, pero va a ser un trabajo importante. Nos prepararemos bien, siempre como equipo, en colectividad, no nos van a ganar. Iremos solo con el primer partido en mente, no pensando en qué pasará cuando luego volvamos a Valencia». Burgos, ni mucho menos, descartó las opciones de su equipo en la serie, destacando que afrontarán el partido de Gernika con la intención de poner el 1-0 en la serie: «Hambre no nos va a faltar. Deseo tampoco. Gernika es diferente a cuando jugamos contra ellas por los cambios de jugadoras pero tenemos que imponer nuestras fortalezas a las suyas si queremos tener opción».