Marta Llompart inicia un ataque ante la defensa del Leganés. miguel ángel polo

El Valencia Basket no falla y sigue en el trío de cabeza de la Liga Femenina

El equipo taronja vence con facilidad al Leganés por 89-59, con una gran Awa Fam y el debut en el primer equipo de Marta Llompart, y se coloca con un 6-1 de balance empatadas con el Spar Girona y el Casademont Zaragoza

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El Roig Arena se encamina a sus dos meses de vida en partidos de baloncesto y el Valencia Basket aún no sabe lo que es ... perder un partido de competición nacional ante su público. A las cuatro victorias en la ACB que acumula el equipo masculino se suman otras cuatro del femenino en la Liga, la última este domingo ante el Baloncesto Leganés por 89-59 lo que coloca un rotundo 8-0. Si se suman los partidos europeos el balance es de 14-2 y ajustando el dato a la justicia, los aficionados taronja sólo han visto perder una vez a su equipo en la nueva casa, frente al Fenerbahce en la Euroleague Women, puesto que contra el Hapoel Tel Aviv el club se vio obligado a cerrar el recinto por el informe policial y del CNI que así lo 'aconsejaba'. Es decir, con público el Valencia Basket ha ganado 14 de los 15 partidos que ha disputado en el Roig Arena.

