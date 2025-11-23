El Valencia Basket no falla y sigue en el trío de cabeza de la Liga Femenina

El Roig Arena se encamina a sus dos meses de vida en partidos de baloncesto y el Valencia Basket aún no sabe lo que es ... perder un partido de competición nacional ante su público. A las cuatro victorias en la ACB que acumula el equipo masculino se suman otras cuatro del femenino en la Liga, la última este domingo ante el Baloncesto Leganés por 89-59 lo que coloca un rotundo 8-0. Si se suman los partidos europeos el balance es de 14-2 y ajustando el dato a la justicia, los aficionados taronja sólo han visto perder una vez a su equipo en la nueva casa, frente al Fenerbahce en la Euroleague Women, puesto que contra el Hapoel Tel Aviv el club se vio obligado a cerrar el recinto por el informe policial y del CNI que así lo 'aconsejaba'. Es decir, con público el Valencia Basket ha ganado 14 de los 15 partidos que ha disputado en el Roig Arena.

La victoria, que deja a las de Rubén Burgos con un balance de 6-1 empatadas en la cabeza de la clasificación con el Spar Girona y el Casademont Zaragoza, dejó el debut de Marta Llompart Perelló con el primer equipo. La balear, que sólo lleva una temporada en el club, aún no tiene los requisitos para entrar en el Mur dels Somnis de L'Alqueria del Basket pero su caso es parecido al de Millán Jiménez en el equipo masculino. Si continúa en la entidad taronja y vuelve a jugar con el primer equipo, cuando pasen más de dos años jugando en cantera o el vinculado, su nombre sí que entraría entre los que lucen en la entrada de la pista principal de la factoría de talento. Por cierto, después del inicio de temporada un tanto frío del Valencia Basket en el arranque de la Liga Femenina la media de las últimas tres victorias de las de Rubén Burgos es de 25 puntos de diferencia. Contundente. Con una gran versión de Awa Fam en pista, con 16 puntos, Raquel Carrera descansó y no saltó al partido. Todo salió rodado.

Tras el parón liguero por los partidos de selecciones, era clave iniciar el partido con máxima concentración para evitar cualquier atisbo de susto. El 8-0 en los primeros dos minutos fue la mejor respuesta a esa cuestión. Más allá de la evidente diferencia entre los dos equipos, los rivales que visitan el Roig Arena por primera vez (también está pasando con los grandes de la Euroliga) saltan un poco abrumados desde el espectacular juego de luces y sonido que precede a la presentación. Todo suma. El Leganés tardó tres minutos en anotar la primera canasta y su entrenador, Javier Fort, menos de cuatro en parar el partido tras el 13-2 que llegó con un triple de Leticia Romero. Al final del primer cuarto, aunque suene un poco fuerte, todo parecía encarrilado. Más que por el 29-16 en el marcador, por la forma en que llegó. Las valencianas sumaron un 11 de 16 en tiros de campo y esas 11 canastas fueron asistidas. Un 100% que supone la excelencia en ese apartado. Con una valoración de 41-11 en ese primer periodo, el -13 en el marcador fue hasta 'bueno' para las madrileñas.

La gran noticia, teniendo en cuenta que el miércoles hay un partido importante de la Euroleague Women para que las valencianas acaben la primera fase con un 4-2, fue la entrada en el arranque del segundo cuarto de Elena Buenavida, que regresó de la concentración con España con una fuerte torcedura de tobillo en el partido contra Francia. En la pista, la victoria ya estaba finiquitada (siempre con el máximo respeto a las rivales pero conviene señalar la realidad siempre que se pueda) cuando Ben Abdelkader subió el 47-20 tras una canasta más adicional. Marta Llompart debutó 2.30 para el final de la primera parte y el marcador al descanso lució un 51-26.

La segunda parte arrancó con parcial de 6-10 para el Leganés (57-36) que dejaba claro que iba a ser complicado, además de que es lógico, mantener la tensión continuada de la primera parte. El parcial en tercer cuarto fue de 18-18 (69-44) y sólo restaba conocer la diferencia final de un partido donde las locales nunca tuvieron la sensación de que peligrara la victoria. La mejor forma de respetar a los rivales es no tener condescendencia cuando hay una descompensación grande de nivel. Se juega para que disfruten los aficionados, y los que acudieron a la matinal de baloncesto del Roig Arena lo hicieron. Con 84-53, a falta de dos minutos y medios para el final, Marta Llompart tuvo un segundo relevo para seguir sumando sensaciones con el primer equipo. Dispuso de dos tiros libres para estrenarse en la anotación. Falló el primero y con el ánimo de la afición anotó el segundo, con una gran ovación y celebración de sus compañeras en el banquillo. Fue el mejor epílogo para una victoria rotunda.